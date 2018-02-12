孫江濤：投資與孵化一些區塊鏈項目後，我得出了這些實戰心得

孫江濤最近一次被大家廣泛關注是因為他成為神州數字（08255.HK）的實際控制人，作為一名連續創業者，2001 年孫江濤創立了第一家公司時代傑誠，又在 2004、2008 年分別創立神州付和錢袋寶，神州付於 2013 年在香港上市，上市公司為神州數字（08255.HK），另外兩家公司也賣了不錯的價錢，但他覺得自己還有更大的空間。同時，他也是一名天使投資人，這些年孵化、投資了許多企業。



區塊鏈捕手 & 捕手志在專訪孫江濤時，有一個感觸，去做一件更大格局的事來修煉自我，似乎一直是他人生的信條之一。在 2014 年了解到區塊鏈後，孫江濤找到了他認為更有價值的事，此後他不僅投資了很多區塊鏈企業，還發起成立了致力於區塊鏈底層技術和場景應用的 Goopal Group 。



這篇文章，孫江濤分享了自己創業投資的經歷與思考。在這裡你可以讀到他創業 17 年來的底層商業邏輯、感悟，以及對區塊鏈的思考、趨勢的判斷，相信會對你有所啟發。



作者 / 周瑩

編輯 / 李曌



走向區塊鏈



我以往的創業過程，簡單的說就是摸著石頭過河，基本上都是從身邊的需求出發。通常我也是自己產品或服務的典型用戶，因此可以明確感受用戶的需求，並把業務鏈打通，讓它具備商業價值，之後發現了用戶的多元需求，就再去做新的創新。這就是我以往業務和服務創新的邏輯。



我們最初創立神州付只是想給我們的視頻聊天網站 Ukiss 提供支付服務，根本沒想到能做到上市。結果視頻聊天網站沒成功，卻發現支付平台符合了很多人的需求。所以我開始出去談合作，很容易就談下了聯眾和金山，我想這是個生意，就招了 Team 開始滿世界找新客戶，於是神州付就做了起來。所以，創業很多時候都帶著偶然的因素。



我們經常會從內部孵化一些項目，智能果是其中一個。它是一個做智能 POS 機的公司，我們原來在錢袋寶有很多創新，但市面上的硬件跟不上，所以我們就組建了自己的硬件開發團隊，這是智能果的前身，Leader 叫鄭利。



有趣的是，那時整個行業有硬件開發能力的支付公司就我們一家，而且機器越做越好，我就想這個機器也可以賣給別人，所以我們等於下了個蛋，孵化出了智能果。這個邏輯和做神州付是一樣的。



智能果正式獨立是在 2016 年初我們決定將錢袋寶賣給美團點評的時候，在簽協議之前，得到老股東的同意，把它拆分了出來。到今年元旦智能果已經渡過了最黑暗的一段時間，它主打的產品之一是智能 POS 機，去年第四季度已經賣了幾萬台設備，今年就會開始盈利。當我們看到幾萬台機器在全國密密麻麻的點頻繁地工作時，心裡很是欣慰。



實際上在錢袋寶被美團點評收購過程中，我跟美團接觸下來也受到了不小的刺激，最大的刺激有兩個，其一來自王興，其二來自他的團隊。



我和王興是 2012 年在亞傑商會認識的，我是五期學員，他是六期。亞傑商會搖籃計劃一直有迎新傳統，有新學員加盟會一起去做拓展訓練，那天訓練結束後，我和他被安排在了同一個宿舍。王興當時就名氣很大了，他在做美團，我在做錢袋寶，我們互相講了講自己的產品，但對彼此的產品都沒有感覺。



我們聊了差不多兩個小時，當時並沒有覺得他會像今天這麼厲害，但不到五年的時間，美團點評的估值是錢袋寶的 50 倍，最後把錢袋寶買走了，雖然實際收購價格比媒體公佈的十四億要高許多，但這對我而言仍是一個不小的落差和刺激。



第一次和王興談收購，我們就把基本的方向確定了，然後由他的合夥人穆榮均和我落實細節。這個過程中我接觸到了美團點評投資部門的其他幾個年輕人，背景都是 MIT、哈佛這類院校，雖然比我小近十歲，但一談項目就看得出整體素質非常高。



我這才知道王興為什麼要融那麼多錢，其中之一可能就是為了招到優秀的人才。我回來後就先換了 HR，重新調整招人的策略和標準，招一流的​​人才，然後給他對接最有價值的行業資源，我希望他們對成功的慾望遠遠超過我對他們的期望。



對我而言，我沒有做過一流的企業，我剛開始創業從事電信增值代計費服務，然後做遊戲交易服務再到上市，整個中國遊戲產業 400 億人民幣規模，不算太大，但也不小。再往後做支付，行業整體規模不小，但利潤規模有限，一個公司一年幾千億流水，做的好也就幾千萬的利潤。



那時候我們常說自己和物流公司沒什麼區別，人家運貨，我們運錢，但別人丟了一車貨有保險公司賠，我們丟了一車貨，三年都賠不完。



所以我一直希望去做一些更有價值的事，也一直在尋找這樣的機會——區塊鏈的底層共識機制和技術、分佈式網絡應該是價值互聯網非常重要的載體，這比我以往從事的行業格局、空間都更大，是值得我去投入的方向。



區塊鏈的創業與投資



2014 年，松禾遠望基金的創始合夥人田鴻飛約我吃飯，聊了兩個小時的區塊鏈，我這才算是對區塊鏈真正有所了解，後來買了一堆相關書籍學習。



我過去一直做支付相關的事情，那時還在做錢袋寶，但我發現互聯網、移動互聯網，包括去中心化網絡、P2P 精神都天然和區塊鏈架構有很好的結合，而我又沒有精力去做區塊鏈的事，怎麼辦？那就投些區塊鏈的公司吧。那時整個行業大概二三十家公司，我基本全看了一遍，最後投了三家，算是入行了。



到現在我們在區塊鏈領域已經投資了非常多的項目，梳理下來，我們和高盛有些像，又有點九鼎投資的影子，但又也不是 YC，我們會重倉看好的創業公司，也會鼓勵內部創業孵化。比如我們和 IDG、高榕資本等一起創立了 Goopal Group，致力於解決區塊鏈技術的場景應用問題，2017 年估值就到了 1.4 億美元。



今年應該會有更多實力強大的企業及資本進場，在某種程度上我的關注會更早期，這樣風險雖然會比較高，但一旦有回報，也會非常巨大。另外，我會專注國際化，國外有非常多好的項目，中國企業出海也做得非常優秀，最近兩個月我們也參與了不少。



現在的區塊鏈特別像 2000 年的互聯網，剛剛走入大眾視野。互聯網真正的大發展還是被 BAT 推動的，在搜索、電商、社交這三個維度，但在 2000 年根本沒人看搜索，那時候人們認為把報紙變成電子報就是互聯網，這只是最粗淺的認識。



而目前區塊鏈就處於這個狀態，有幾千個創業公司，裡面一定有像新浪、網易這類巨頭的雛形在形成，但這些公司可能也沒有在真正意義上把區塊鏈應用好。誰也不知道下一代巨頭會不會出現，也許這一代的一些企業已經逐漸有了影響力，但可能只是一代巨頭，而二代巨頭正在醞釀當中。



無論是過去的互聯網還是現在的區塊鏈，從理性的角度，我們都可以從基本數據判斷一個項目的影響力、生命力和市場空間。但從感性角度，我們沒法預測它具體發展的方向，只是預期它會被更廣泛地使用。



很多時候大家都看到了方向，但各種各樣的知識和人會不斷地從各個角度衝進這個領域，他們會帶著自己的資源、Know-How，對這個產業產生不同程度的影響和改變。也許一個微小的創新就會讓整個產業發生巨大的變化。



但我們要明確的一點是任何技術不可能包攬天下，區塊鏈也一樣，哪怕區塊鍊和傳統社會的結合是非常豐富且會帶來巨大創新的，它也只能和部分產業結合，過分美化和貶低都是不合理的。



現在區塊鏈的創新項目基本上分為三類，第一類是底層技術，第二類是為區塊鏈生態提供服務的，第三類是其他領域 + 區塊鏈的應用。前兩類項目需要重點判斷團隊背景，最後一類項目除了要看這個領域是不是真正能和區塊鏈的技術價值特別好地吻合外，還需要重點看它是否合規。



創新往往要破壞一些過去的束縛和常規，那就很有可能和既有的規則產生衝突，做企業很重要的一點就是合法合規，不能允許挑戰監管的底線。



在第三類應用中，我覺得比較靠譜的，有三個方向。



第一是信息的確權，徵信是一個具體代表，徵信的背後帶著個人信用、個人權利的確認，通過區塊鏈數字簽名來確權證明一些行為的簽發者，其實就能很迅速地在不同機構之間建立信任關係。



第二是物聯網，即智能硬件和區塊鏈的結合，物聯網和區塊鏈都是 P2P 的分佈式網絡，它們天然契合。



第三是版權，現在蘋果的音樂、視頻要收 30% 佣金，運用區塊鏈技術將這部分佣金返還給版權的擁有者，激勵他們去創造更好的內容，這會對中心的互聯網巨頭造成衝擊。這三個方向裡，版權保護是相對容易實現的，也是一個重要的機會和方向。



我還有一個很近的展望是區塊鍊和人工智能結合的新方向，現在他們在各自發展，但我認為它們有朝一日會合到一起。我想像過一個有趣的場景，不久的將來我會有一輛可以完全自動駕駛的電動汽車，到了金融街我可以直接下車，車自己會去找車位，綜合收費、距離等等從幾個停車場中得到一個最優選擇。



我可以每月給我的車轉兩千元，它可以通過區塊鏈直接完成所有支付，不僅是停車費，它可以決定這個錢怎麼花，只需要每個月底給我賬單。這個場景現在說起來像故事，但我覺得大概三、五年之內就可以走進我們的生活。



雖然我們孵化成功了一些項目，比如閃電借款、智能果，但背後其實關掉了更多，經過一些嘗試也發現有一些路徑是走不通的。在區塊鏈領域，我們總結有兩類區塊鏈創新是沒有機會的：



第一類，創新公司做區塊鏈金融服務無機會。泛金融行業有需求，小創業公司有可能洽談 1-2 家中小金融機構，但最終會是整個金融機構大型合作者，如恆生電子、柯藍、宇信易誠等真正介入，小的創業公司最終會淪為底層技術合作公司。



第二類，區塊鏈農產品溯源無機會。區塊鍊是去中心化，技術上可以實現，但是現有的官方質檢部門，是中心化的，更具有權威性。民眾相比於技術，更信任權威。

終極思考



現在對區塊鍊和數字貨幣的狂熱，就是「欲使其亡，先使其狂」這麼一個過程。對個體來說，要么賺要么虧，你賺的錢一定都是別人虧的錢。這不是一個實體創造價值的市場，二級市場是零和的，加上手續費，就是個負市場。



區塊鏈就像潘多拉的魔盒，打開就合不上了，如果什麼東西都硬往上嫁接，一定會帶來很多問題，可能解決了一點，又有新的，該踏實做事的創業者都跑去投機了，最終弄得整個產業一地雞毛。這是我認為目前區塊鏈行業最大的問題——泡沫太大。



雖然有很多投資人在這波區塊鏈泡沫中選擇投機，但價值投資毫無疑問仍然適用。人類的本性永遠不會改變，貪婪、對風險的恐懼，人性和經濟的規律在任何行業中都是適用的，不會由於新事物的出現而改變。



我覺得投資和投機是有關係的，有相似也有衝突，投機可以說是投資的一種細分領域，所以不能因為一些投機者的成功，就貶低了價值投資存在的價值。投機和價值投資屬於不同的領域，在不同的市場就要用不同的策略，所以在某一個泡沫很多的階段，聰明的投資人選擇投機，等泡沫逐漸趨於刺破，再去選擇項目就會回到價值投資，要看長遠價值了。



對於我自己來說，如果不符合我的價值觀和價值投資理念就不參與，錯過就錯過了。人生很多時候不在於一定要對多少次，其實在關鍵時刻少錯幾次也是一種很有效的方法，這是我的選擇。如果你對這場跳動的風波沒有興趣，可以選擇不參與，其他賽道的機會還很多，不是非要盯著這一條賽道。



再過些時間，大潮過後真正的問題就會顯現出來了。現在，區塊鏈會怎麼發展誰也說不准，除了能看得到的一些方向，其他都要去實驗，所有事情坐在辦公室裡想是沒有結果的，實踐是檢驗真理的唯一標準，試一試不行再調整，還是不好就放棄，再嘗試新的。



我從 2001 年創業至今已經 17 年的時間，仍然在創業和投資的路上，是因為我把創業與投資視作​​我在世間的修煉，不是為了功名利祿，也不是做慈善，而是為了在這個過程中找到自我。小時候，是努力讀書、孝順父母、衣錦還鄉這一套傳統文化的精神在激勵著我，現在，我對世界的看法發生了很多改變，發現這些事本就是該做的，還有對生命本源的追求這樣更重要的事。



我在做著創業、投資以及賺錢的事，才有機會從各個角度去挑戰內心，如果去避世，心境也許會很平靜、舒服，但你面對的問題並沒有真正解決，只是被隱藏或掩飾起來了。



在世間的修行很難，但也是更大的鍛煉，面對利益、讚揚、詆毀怎麼看待？對待朋友和對手是什麼態度？這些每時每刻都在挑戰內心，我希望我能在表象更混亂的環境中歷練自己，去做一些有更大格局的事。



有朝一日心練好了，什麼事情都可以去做，什麼也都可以不做，兩者沒什麼區別了，這或許是一個更有意思的狀態。



* 轉自捕手志

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