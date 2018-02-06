比特幣狂瀉！全球加密貨幣市值1個月蒸發逾5千5百億美元

比特幣跌跌不休，加密貨幣市值狂瀉！自 1 月 7 日迄今 (2 月 6 日)，短短 1 個月內，全球加密貨幣市值已蒸發逾 5,500 億美元。

Coinmarketcap.com 網站數據顯示，2018 年 1 月 7 日，全球加密貨幣市值達 8,356.9 億美元，創歷史新高；截至 2 月 6 日早盤，已慘跌至 2,785.3 億美元。

週二，比特幣價格跌逾 13%，由 bitstamp 交易所資料可得知，比特幣一度重挫至 5,920 美元，創 2017 年 11 月中旬以來新低，之後又回升至 6,000 美元之上。

比特幣價格於 2017 年 12 月，達到 1 萬 9,783.2 美元，如今卻在 6.000 美元載浮載沉，市值蒸發約 2,335 億美元。

一連串利空消息，是導致加密貨幣慘跌的主因。

加密貨幣交易所 Bitfinex 和 Tether，日前遭美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission) 傳喚，消息一出，多款加密貨幣價格，應聲下跌。

另一方面，Facebook 宣布，禁止刊登可能涉及詐欺，或誤導消費者的金融商品廣告，當然，其中也包括加密貨幣。

1 月 26 日，日本驚傳史上最大虛擬貨幣竊案，加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓 (約合新台幣逾 155 億元) 的虛擬貨幣「NEM」；對此，日本金融廳除對 Coincheck 祭出行政處罰外，也要求其他加密貨幣交易所，接受監管。

占全球比特幣交易量約 20% 的南韓，則在 1 月 30 日，讓加密貨幣實名制交易系統正式上路。

此外，包括花旗、美國銀行、摩根大通等多家銀行，近期陸續宣布，禁止信用卡客戶，刷卡購買比特幣；主因在於，發卡銀行擔心，若加密貨幣價格續跌，持卡人最後恐不願支付信用卡帳單。

經濟學家 Nouriel Roubini 直言，比特幣可謂「泡沫之母」，加密貨幣價格狂瀉，是「崩潰的開始」。

台北時間週二晚間 9 點 30 分，比特幣下挫逾 11%，價格為 6,822.2 美元；市值排名第 2 的加密貨幣以太幣，下跌逾 12%，價格為 680.4 美元。