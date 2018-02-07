比特幣暫逃一劫？歐洲央行：監管加密貨幣非首要之務

各國政府監管趨嚴，以比特幣為首的加密貨幣，連續大跌數日，直到週三 (7 日) 才明顯回穩；不過，對歐洲央行 (ECB) 來說，管制加密貨幣並非首要之務。

歐洲央行監督委員會主席 Daniele Nouy 週三接受 CNBC 訪問時表示，「我們已從監管角度，對此問題進行檢視，如有必要，我們隨時可以出手；但截至目前為止，它 (加密貨幣) 在待辦事項中的排序，還沒進入優先等級。」

然而，Nouy 也強調，加密貨幣所引發的新風險，讓歐洲央行必須更密切地關注其發展。

歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 日前指出，歐洲央行正在研究，加密貨幣是否會造成潛在的金融風險。

德拉吉也說，歐洲銀行對比特幣等加密貨幣，似乎興趣缺缺。

Coinmarketcap.com 網站數據顯示，2018 年 1 月 7 日，全球加密貨幣市值達 8,356.9 億美元，創歷史新高；截至 2 月 6 日早盤，已慘跌至 2,785.3 億美元，蒸發逾 5,500 億美元。

週二，比特幣價格跌逾 13%，由 bitstamp 交易所資料可得知，比特幣一度重挫至 5,920 美元，創 2017 年 11 月中旬以來新低，之後又回升至 6,000 美元之上。

週三，比特幣價格持續回穩，台北時間晚間 9 點 28 分，比特幣漲逾 22%，價格為 8,487.9 美元；市值排名第 2 的加密貨幣以太幣，漲逾 25%，價格為 848.3 美元。