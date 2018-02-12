結束訪韓 金與正期望朝鮮半島統一 邀文在寅平壤見

北韓官媒報導金永南和文在寅上周六在青瓦台會談的內容時，指文在寅表示「南北關係應千方百計由當事者解決」。分析認為，北韓選取文在寅強調兩國為「當事者」的發言，意在制約他國介入南北對話。此外，金正恩的胞妹金與正在與文在寅及南韓高官餐敘時表示，期待朝鮮半島統一，並邀請他們訪問平壤。

香港《文匯報》綜合外電報導，北韓高層代表團昨 (11) 日繼續在南韓的訪問行程，南韓總理李洛淵昨午與代表團午宴，總統文在寅晚上則與代表團，於首爾欣賞北韓三池淵管弦樂團表演，代表團其後前往仁川，乘搭專機返回北韓。

李洛淵在午宴上稱，南北韓選手在冬奧持統一旗共同入場，而文在寅前晚更跟代表團成員、北韓領導人金正恩胞妹金與正 (Kim Yo Jong)，欣賞南北韓女子冰球聯隊比賽，形容今屆冬奧將令南韓民族和世人難忘。

昨日是代表團訪韓最後一天，李洛淵稱代表團逗留時間太短，但南北韓今後還有很長的路要走，期望雙方充分利用藉冬奧打開的對話契機，擴闊和平道路。他又提到金正恩邀請文在寅訪問北韓，期望南北韓積極為此創造條件，並希望國際社會支持。不過，朝中社報導代表團訪韓時，未有直接提到金正恩邀請文在寅，僅稱金與正向文在寅傳達兄長的主張，但形容會面真誠。

文在寅昨晚與代表團欣賞北韓文藝表演，金與正坐在他身旁，向文在寅介紹演出內容。文在寅又向北韓代表團團長金永南表示，希望南北韓共同努力，加強合作。金與正出席文藝表演前，與韓官員晚宴。青瓦台透露，金與正在晚宴上稱，儘管朝韓分治數十年，但雙方仍有不少共通點，期望半島有邁向統一的一天。

南韓盟友美國在這次平昌冬奧上似受冷落，但美國副總統彭斯 (Mike Pence) 週六 (10 日) 離開南韓返美時，強調美日韓 3 國對北韓立場一致，會繼續聯手孤立北韓，直至北韓放棄核計劃。

文在寅亦對美方確認南北韓高層會面情況，雙方同意保持強硬立場，從經濟及外交層面對北韓施壓，強調美韓現在及將來均不會有分歧。

國務院官員透露，彭斯週六晚曾與文在寅討論加強對北韓制裁，白宮官員則稱，韓美將就文在寅獲邀訪北韓一事緊密溝通，期望保持對北韓口徑一致。

《星島日報》報導，北韓朝中社周日 (11 日) 報導北韓代表團團長金永南和文在寅上周六在青瓦台會談的內容。金永南呼籲：「在北與南的關係將迎來全盛期的情況下，如能以堅定的意志作出決斷，意想不到的難關也能突破。」文在寅表示「南北關係應千方百計由當事者解決」。

分析認為，北韓選取文在寅強調兩國為「當事者」的發言，制約他國介入南北對話。

高官代表團在南韓期間，先後在 5 個場合與文在寅碰面。南韓總統府的聲明稱，金與正和南韓高官聚餐期間，表示兩韓雖分隔數十年，但仍有許多共同之處，她在啟程前想像會看到非常不同且陌生的光景，「但事實是有很多相似和相同之處，希望能迎來提出統一的那天」。她還表示，期待在平壤再次見到「熟悉的臉孔」。

金與正在南韓備受關注。南韓傳媒形容她坐姿端正，舉止有禮，「謙虛禮讓」高齡 90 歲的金永南先入坐，青瓦台留言冊上的字迹也秀麗端莊。華盛頓兩韓問題專家金成美表示，考量家族血統及推銷國家的絕佳能力，金與正無疑是「北韓伊凡卡」。美國總統川普將派女兒伊凡卡參加冬奧閉幕式。