人類史上最大規模遷移 大陸「春運」靠子彈列車疏運

中國大陸人民在春節期間的交通運輸被稱之為「春運」，甚至被號稱「人類史上最大規模遷移」，在中國政府積極建設高鐵網絡後，春節旅行的體驗已漸漸改善，預估今年春節，有 3.9 億大陸民眾選擇搭乘鐵路返鄉過年。

大陸春運盛況

中國已經擁有世界上最長的子彈列車網絡，但在未來兩年裡，中國將投入 3.5 兆人民幣 (約 5560 億美元) 的鐵路系統，擴展其網絡 18% 達到 15 萬公里長。大部分的資金將用於向西延伸高速網絡。

中國將有近 4 億人 - 比美國人口還要多 - 將在農曆新年期間乘坐火車旅行。在世界上其他地方，因為廉價航空的出現，人們透過鐵路旅行的意願降低，但中國的情況不同，據官方數據顯示，去年春節時旅行量創歷史新高，一天達到 960 萬人次，同時也是首次乘坐子彈列車的人比傳統列車多。

3.9 億人預計在春節搭乘鐵路大眾運輸旅行

十年前，中國幾乎不存在高速鐵路，而政府迅速的在 2013 年至 2017 年間，完成一半以上的 2.5 萬公里網絡計畫，在 2025 年以前，政府計畫將高速網路擴大 50％以上， 在 2030 年以前開通 8 條從東向西運行的鐵路，以及 8 條南北貫通的主幹線。

在 2030 年前中國的子彈列車，將以東西向，以及南北向，貫穿中國

上海同濟大學的鐵路專家 Sun Zhang 表示：「這些線路在農曆新年等旅遊高峰期提供了充足的載運能力，並有助於刺激中國西部服務業、旅遊業和其他業務的增長，高鐵彌合中國東西部之間的經濟失衡。」

高速鐵路以每小時 250 公里的高速行駛，穿越山區時，只需一般火車 1/4 的時間，單程票價為 263 元人民幣 (42 美元)。今年預計搭乘鐵路旅行的人次約為 3.9 億，比去年同期成長 8.8%，目前貫穿東西部的線路，已有四條開始營運。