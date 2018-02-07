伊凡卡將出席冬奧閉幕式 韓媒：有可能與金與正見面

美國有線新聞網絡 (CNN) 引述白宮官員稱，總統川普的長女伊凡卡 (Ivanka Trump) 將帶領總統代表團，參加平昌冬奧閉幕禮。南韓青瓦台一位負責人昨日說，韓方仍在與美方就川普家人的訪韓事宜磋商。韓媒指這次冬奧有機會見證美國和北韓的「第一家庭」會面。

《星島日報》報導，CNN 引述白宮官員表示，白宮高級顧問伊凡卡是應川普和美國奧委會的要求，出席平昌冬奧閉幕禮。伊凡卡還將觀看有美國選手參加的運動項目。華府將於未來數天，公開總統代表團的其他成員。

伊凡卡在白宮西翼設有個人辦公室，目前正在與國際奧委會和洛杉磯市合作，參與籌辦 2028 年洛杉磯夏季奧運會。

伊凡卡的捷克裔母親 (川普第一任妻子) 伊凡娜 (Ivana Trump) 也曾是滑雪運動員，據稱曾入選 1972 年札幌冬奧的捷克代表隊。青瓦台則表示，韓方尚未正式接到美方有關伊凡卡訪韓的通報。

此外，在北韓文化局長權赫奉及三池淵管弦樂團團長玄松月帶領下，樂團一行百餘人周一啟程，從平壤搭火車前往元山，之後乘坐「萬景峰 92 號」郵輪前往南韓參加冬奧活動。金正恩的胞妹金與正 (Kim Yo Jong) 在碼頭歡送。

南韓《朝鮮日報》旗下《TV 朝鮮》周二 (6 日) 在一個座談節目中指出，如果國伊凡卡出席閉幕禮的話，金正恩也有可能派胞妹金與正搭乘領導人專機南下到場，或促成美國及北韓「第一家庭」會面。

2014 年 10 月 4 日仁川亞運會閉幕典禮前，北韓人民軍總政治局長黃炳誓、勞動黨中央政治局常委崔龍海等高層搭乘領導人專機南下，參加亞運閉幕典禮。平昌冬奧將於 2 月日正式開幕，2 月 25 日閉幕。