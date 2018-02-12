日流感特效藥24小時殺病毒 WHO：將改變醫學界治療流感方式

日本塩野義製藥宣佈，成功研發流感特效藥，只需 24 小時便能殺死流感病毒，療效較患者一般使用的特敏福 (Tamiflu) 快 3 倍，預料最快 3 月在日本推出。世界衛生組織 (WHO) 專家形容，新藥將改變醫學界治療流感的方式。

醫護人員目前主要利用疫苗預防流感，但疫苗並非保證有效，部分人亦未有接種。由於流感屬病毒感染，且直接入侵宿主細胞，治療流感的藥物甚少，當中以特敏福為主。

特敏福原理是針對受病毒感染的宿主細胞，試圖阻止病毒控制細胞及自我複製後，離開並進一步感染其他細胞，但本身無法殺死流感病毒，亦可能「走漏」部分受感染細胞。

塩野義製藥 10 多年前開始研究新藥物，參考控制愛滋病病毒 (人類免疫力缺乏病毒，HIV) 藥物的機制，嘗試從病毒控制宿主細胞的過程入手，最終發現流感及 HIV 病毒均利用金屬酶控制宿主細胞，故新藥亦可運用 HIV 藥物的機制，阻止病毒複製。

塩野義製藥人作臨床測試果結，發現病人平均只需 24 小時，便能消除體內的流感病毒，有助預防併發症。病人此時仍有一般流感症狀，但情況明顯好轉，症狀完全消除所需時間，則跟服用特敏福的病人相若。另外，服用特敏福的病人需在 5 天療程中，每天服藥 2 次，新藥則只需服用 1 次。

WHO 疫苗專家弗里德形容，新藥目前測試結果非常可靠，可望改變現時醫生治療流感的方式。

羅氏藥廠股價

塩野義製藥正跟生產特敏福的瑞士羅氏藥廠 (Roche Holding AG) 合作，在全球進行第二輪臨床測試，並準備推出新藥，其中日本政府最快 3 月便會批准新藥上市，塩野義製藥計劃今年夏季向美國當局申請許可，最快明年在美國推出。

美國爆發近 10 年來最嚴重季節性流感，據疾病控制及預防中心 (CDC) 報告形容，這次流感嚴重程度與 2009 年豬流感疫情相若，因流感或相關病症死亡者一周逾 4000 人。因流感或相關病症死亡者一周逾 4000 人。