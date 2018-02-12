〈矽品股臨會〉林文伯感性告白 最後一次用董座身分發言 日矽併是順應國際潮流

封測大廠日月光 (2311-TW) 與矽品 (2325-TW) 今 (12) 日分別舉行股東臨時會，矽品順利通過與日月光合組控股公司一案，董事長林文伯會後表示，這是最後一次用矽品董事長身分對外發言，未來將成為專業經理人，對於日矽合併，他的感想是，兩家公司順應世界潮流，台灣電子業正式成為第二代專業經理人時代。

矽品今日召開股東臨時會，順利通過與日月光合組控股公司一案，林文伯會後表示，關於日矽合併，他始料未及，從沒想過這個世界竟然混亂成這樣，連矽品這樣的公司，都有被購併的一天。

林文伯說，儘管如此，但是近年半導體業整併潮不斷，Avago(安華高) 併購 LSI，隨後又合併 Broadcom(博通)，合併完 Broadcom 後還以其公司名稱取代 Avago，之後 Broadcom 又計畫併購高通。

他也說，台積電 (2330-TW) 董事長張忠謀今年年中將退休，未來誰主導台積電，也是很有趣的話題，矽品與日月光共組控公司後，他與總經理蔡祺文也將從矽品公司董事長、總經理，成為專業經理人，從這些種種的事件來看，代表台灣電子業，將從第一代創業領導的時代，正式進入到第二代專業經理人管理，這樣的視野與發展，其實也是順應全球與時代的發展潮流。

林文伯說，矽品未來不會消失，將與日月光各自是獨立運作公司，只是經營者與股權持有者分開，也代表專業經理人時代來臨。

至於退休規劃，林文伯說，現在還沒想到這些事情，公司才剛要進行與日月光成立控股公司一事，短期仍將以此為主。