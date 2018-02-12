來不及買足年貨別慌 這些購物平台春節照常天天出貨

春節年貨採買進入最高峰，太忙碌而來不及買好買滿的消費者也別急，網購業者已陸續宣布各式春節不打烊和新春加碼活動拚買氣，富邦媒 (8454-TW) 表示旗下 momo 購物網在庫商品天天照常出貨，東森購物網也指出農曆春節期間 24 小時快配、快倉超取商品將照常配送，Yahoo 奇摩電商和 PChome 商店街 (4965-TW) 同樣強調春節期間不打烊。

連假期間消費力一向最旺，不讓百貨業者專美於前，富邦媒指出，春節期間數十萬件在庫商品天天照常出貨，24 小時的客服也正常提供服務。

momo 購物網觀察往年經驗，春節連假期間不少民眾返鄉、出遊，使手機流量相對於平日增幅至少 1 倍，而利用行動裝置上網購物的比例也將提高 40% 以上。

因此，momo 購物網在小年夜至初五加碼推出行動 APP 限定的「春節百萬樂透」和「好運刮刮卡」活動，同時，momo 摩天商城、momo 電視購物也有多重消費滿額好禮回饋，樂觀預估春節期間買氣仍可持續延燒。

東森購物網也指出，農曆春節期間 24 小時快配、快倉超取商品將照常配送，而看準過年期間民眾滑手機的時間較往常更多，東森購物網今年優惠全面集中在 APP 通路，將不定期驚喜推出 APP 限定優惠商品，期趁機衝刺 APP 下載率。

商店街表示今日起至 20 日推出春節不打烊 24 小時到貨宅配免運費服務，由於今年首度推出的進倉服務，過年期間仍有 100 萬件商品讓網購族盡情購物並享有 24 小時宅配到貨，搭配個人賣場發送超過 300 萬的紅包購物金，業績成長可期。

Yahoo 奇摩電商同樣看好行動經濟趨勢，祭出千萬紅包返利優惠、超值折扣商品，預估今年農曆年期間三平台行動流量占比將超過整體 60%。

據 Yahoo 奇摩內部數據，春節期間網友在行動裝置上的影音觀看次數周成長幅度可超過 50%，在電商平台上行動流量也較平日約成長 20%。

Yahoo 奇摩拍賣事業群業務總經理林燕進一步說明，今年新春期間主要針對消費者必買的生鮮水產、零食飲品、生活居家、服飾精品和運動休閒等各大重點品類促銷。

Yahoo 奇摩拍賣拍賣經營直播電商有成，今年將努力開發新興賣家，同時透過直播內容帶動社群經營。