搶春節商機 全台唯一空中市集開張

農曆春節即將到來，儘管春節連假只有六天，但龐大的商機還是讓業界眼紅！苗栗尚順育樂世界首創全台唯一的「空中市集」，沿著三棟二樓的連通空橋走道，即日起到大年初五為止，推出「好旺市集」年貨文創市集，和一般年貨大街不同的是，空中市集邀請在地小農、文創市集等創意攤商進駐，打造相當有特色的年貨市集。（彭清仁報導）

為了搶龐大的春節商機，各百貨商場和遊樂園，都開始推出特惠方案，買千送百等各種方式不一而足。春節前後的年貨大街，除了傳統的春節零嘴和裝飾品之外，吃的玩的一應俱全。苗栗縣頭份市尚順育樂世界，在春節前後則是獨家首創推出全台唯一的「空中市集」，把三棟樓二樓的連通空橋走道連結，而且主打文創市集，希望讓民眾有多一個辦年貨的選擇。

尚順購物中心行銷企劃處邱淑娟經理表示，全台獨家推出的好旺市集，從即日起到廿日為止，每天上午十一點到晚上八點開賣。邀請苗栗在地青農及文創業者手作職人參與，結合室內連通空橋空間，營造愜意休閒逛市集的氛圍之外，也讓十六組精緻手作達人的各種手作巧思、特色烘培以及採自然農法的嚴選農產品，透過市集活動呈現給更多消費者。邱 淑娟也強調，傳統的年貨大街已無法滿足消費者，推出文創年貨大街，相信能陪民眾過一個不一樣的農曆春節。