過年宅在家怕無聊 麻將桌、遊戲機大熱賣

農曆春節將至，不少消費者的採購戰火已從年貨、年菜等，延燒至娛樂助興的商品，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網觀察，麻將、桌遊和遊戲機等遊戲類商品今年銷售年增幅超過 3 倍，又以電動麻將桌最熱銷，而大潤發則指出，Sony PS4 PRO 遊戲主機已賣到大缺貨。

momo 購物網表示，今年品項數較去年同期增加約 50%，銷量也倍增，以電動麻將桌最熱銷，其次是派對型的遊戲機，第三名則是益智類桌遊；momo 摩天商城統計已多人遊戲型的桌遊銷售表現最佳，因藝人推薦而爆紅的摸魚摸到大白鯊則是今年竄起的話題商品。

而 momo 摩天商城也觀察，近 2 周桌遊商品的銷售量明顯成長約 220-30%，以價位帶約 1000 元左右的桌遊買氣最佳。

另外，由於過年期間追劇、打電動是熱門居家活動，PS4 pro、任天堂 Switch、智慧分享棒、電視盒和影音設備等商品的銷售也持續成長中。

看好春節需求，momo 購物網強，眾多桌遊和視聽娛樂商品提供速達服務，臨時想玩也不用怕買不到，預估過年期間買氣可再成長約 30%。

大潤發則指出，PS4 PRO 遊戲主機已賣到大缺貨，原先的庫存近 300 台全部銷完，而任天堂 Switch 主機同樣也賣出約 300 台。

另一方面，1 月至今，大潤發已銷出近 300 組麻將組和電動麻將桌，銷售同樣不俗。