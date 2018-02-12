【IPO追蹤】榮豐集團亞洲(08526-HK)擬2月27日上市 入場費4242.32元

榮豐集團亞洲(08526-HK)2月12日-2月15日招股，公司發行1.43億股，入場費4242.32元，其中90%為配售，10%為公開發售。每股發行價0.38港元-0.42港元(單位下同);每手1萬股，預期2月27日上市。

據聯交所資料，該公司主要以分包商的身份在香港及澳門從事提供樓宇機械通風及空調系統的供應、安裝及裝修服務。

截至2016年12月31日止2個年度各年及截至2017年8月31日止8個月，集團的收益分別約為1.286億、1.344億及1.252億，而集團的毛利分別約為2270萬、2460萬及2550萬，分別佔毛利率約17.7%、18.3%及20.4%。截至2016年12月31日止2個年度各年及截至2017年8月31日止8個月，公司純利分別約為1570萬、1540萬及550萬，分別佔純利率約12.2%、11.5%及4.4%。

所得款項淨額3000萬元(以發行價中位數計算)，24.1%用于就新項目收購履約保證金； 57.9%雇用額外員工及提供相關培訓；8.0%于澳門租賃新辦公室及雇用額外員工；10.0%用于營運資金。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)