過年北市垃圾怎麼倒小年夜除夕加班、初一至初三停收

距離春節僅剩短短幾天，台北市民們垃圾應該怎麼倒？台北市環保局表示，今年除夕前一天（2 月 14 日）適逢周三，考量多數市民於除夕當天返鄉過年或利用春節長假出門旅遊，有垃圾排出需求，為服務市民，今年除夕前一天（周三）晚間環保局各區清潔隊依往常收運時間、地點，加班收運垃圾，讓市民方便丟垃圾，乾淨歡喜過新年。

另外考量留在台北過年的市民除夕圍爐仍有排出垃圾需求，除夕（2 月 15 日）當天，台北市各轄區清潔隊於中午及夜間兩時段加班收運垃圾，中午將以播放音樂方式通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾，請市民善加利用。

環保局提醒，大年初一至初三（2 月 16 日至 2 月 18 日）停收垃圾，初四、初五恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，另提醒市民朋友，大年初六為週三，環保局依慣例將停收垃圾，請民眾配合收運時間排出家中垃圾。

另外，環保局於各行政區設有 37 處垃圾限時收受點，開放時間為每日上午 6 時至下午 23 時，如民眾無法配合該局清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾 (收受點資訊請至環保局網站 http://www.dep.gov.taipei 查詢)。

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