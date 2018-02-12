4大引擎蓄勢待發 電感廠美桀今年EPS拚5元起跳

電感廠美桀 (5255-TW) 去年獲利雖然還沒公布，不過法人預期，每股稅後純益將可逼近 4.5 元，展望今年，美桀董事長羅鵬程表示，營運有 4 大引擎，包括板卡、筆電、伺服器及汽車，法人推估，美桀今年營收有機會挑戰 20 億元大關，年增率衝 30%，EPS 更將從 5 元起跳。

羅鵬程表示，目前比特幣的價格雖然陷入高盪震盪，不過包括主機板及顯示卡等在內的板卡需求依然相當強勁，客戶也還在催貨。美桀目前為板卡主要電感供應商，全球市佔率達 40%。

至於筆電部分，羅鵬程表示，將會是今年成長幅度最明顯的一塊，因為之前的滲透率僅約 2%，今年已經通過 2 家 ODM 廠的認證，法人推估，由於 ODM 廠具有產品主導權，美桀因為新產能已經就位，有足夠產能可以供貨，預期市佔率有機會朝「 2 位數」挺進。

伺服器部分，羅鵬程表示，主要動能來自資料中心客戶持續擴建機房設備，另外，無人商店也可望帶動伺服器的需求。

汽車部分，羅鵬程表示，目前產品已經取得 ISO-16949 的認證，預估 3 月將可取證，接下來的工作將是要進行市場調查，找出公司的利基點，初期將先以打入中國車廠供應鏈為目標，最快第 3 季或第 4 季就將會有小量訂單挹注。