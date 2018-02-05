大立光1月營收35.1億元月減28% 分析師：恐造成籌碼鬆動

台股股王大立光 (3008-TW) 目前股價徘徊在 1 年來低檔區，該公司今 (5) 日公布 1 月營收為 35.1 億元，月減 28.05%，年減 6.33%，大立光目前對於 2 月營收將較 1 月下滑的基調不變之下，今年前 2 月營收將較去年同期的 72.24 億元出現明顯衰退。分析師擔憂，大立光股價出現籌碼鬆動。

證券分析師張陳浩指出，目前各投資機構不斷下修 iPhone X 銷售量，及對零組件供應商的影響，至於大立光的首季業績，在今天的 1 月營收公布後，會有較明確的評估基礎出現。在大立光 1 月這樣的營收數字出爐同時，大立光前波段低點的 3725 元價格恐怕很難守得住；但相對的大立光在跌破 3725 元後，才是反覆築底的開始。

蘋果光學元件主要供應商大立光業績在去年 11 月以 56.16 億元見到全年最高，隨後 12 月開始下滑，降到 48.78 億元，月減幅達到 13.14%，年減 10.43%。而今天公司的 1 月營收再度下滑到 35.1 億元，月減 28.05%，年減 6.33%，大立光執行長林恩平日前在法說會中也透露，除了 1 月大立光營收將較去年 12 月下滑， 2 月還會比 1 月下滑，今年前 2 月業績不排除比去年同期的 72.24 億元衰退，早已讓市場擔憂。

大立光去年第 4 季毛利率 71.69% 創新高，全年稅後純益為 259.77 億元，每股純益 193.66 元的獲利佳績。

此外，對於大立的台中精密機械園區完成的新廠，大立光目前仍持續進行設備進駐及安裝之中。