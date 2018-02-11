台灣夏普秀8K技術26公尺清明上河圖好驚豔

鴻海集團今（11）日舉行愛心嘉年華，關企台灣夏普也與國立故宮博物院宣布，聯手打造世界第一座 8K 博物院。現場展出典藏國寶「清明上河圖」，全幅搭配 8K 超高畫質顯示器，全長共 26 公尺，完美重現清明上河圖的磅礡氣勢。夏普社長戴正吳表示，故宮有南北兩院，利用 8K 攝像、兩地連線，文物展出就不需要搬來搬去，也能完整記錄珍貴文物。

台灣夏普配合鴻海愛心歡樂嘉年華活動，今日特地於南港展覽館一樓設置「SHARP 品牌館」，現場展出台灣夏普 SHARP 2018 年全系列新商品，以及從日本夏普總部空運來台的 AIoT 展示 AI+IoT 連網的智慧家電，而台灣夏普更運用 SHARP 堺工廠的優勢，將「國立故宮博物院」典藏國寶「清明上河圖」全幅搭配 8K 超高畫質顯示器，全長 26 公尺，完美重現清明上河圖的滂薄氣勢磅礡氣勢。

台灣夏普與國立故宮博物院宣布聯手打造世界第一座 8K 博物院，夏普社長戴正吳表示，自己很喜歡歷史，一向對中華文物很感興趣，現在故宮有南院，他在想其實文物展出不需要搬來搬去，利用 8K 攝像、兩地連線其實也不失為一個好方法。

戴正吳說，尤其日本日前新年轉播就已經用了 8K 技術，而這次花蓮發生地震，他思考是否有機會跟政府相關單位合作，以 8K 紀錄花蓮，希望記錄河川、地質等相關資訊，期盼未來大數據分析能對地震達到事前預防的效果。

國立故宮博物院院長林正儀也說，中華文物相當精細，不拍出來太可惜，而目前 69 萬項中華文物，若都能以 8K 高解析度技術拍出，相信對於研究、教育單位，甚至是產業的應用都有所助益。

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