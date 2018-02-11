南韓東南部浦項又發生4.6地震

據南韓氣象廳今天消息，當今天上午台北時間 4 點 3 分，南韓東南部慶尚北道浦項市北區西北側 5 公里處，發生芮氏 4.6 規模的地震，到目前，只有數人因驚慌逃避而受傷，尚無傳出重大傷亡報告。

據韓聯社等南韓媒體今天紛紛報導，地震發生後，很多浦項市民離開住宅，逃至運動場等地避險。還有部分市民驅車去其他地區，或者在車內等待。氣象廳有關人員表示，在浦項仍不斷觀測到有規模不一的晃動。

到目前為止，有兩人受傷，已被消防隊救護車送到醫院治療，無生命危險。也有人被困於電梯內，到上午 9 點多，消防大隊已接獲 1500 多起因地震的申報電話。南韓政府當局已指示做好萬全的防災工作，

南韓氣象廳分析指出，這次地震的震中位於北緯 36.08 度、東經 129.33 度。此次為去年 11 月 15 日，在浦項發生的 5.4 級地震的餘震。地震後，上午 4 時 38 分 6 秒，在浦項市北區西北地方 7 公里處再次發生 2.1 級規模餘震。由此浦項地區發生的餘震共達 84 次，其中規模在 2.0 至 3.0 級的為 76 次，3.0 至 4.0 級的為 6 次，4.0-5.0 級的為 2 次。

（王長偉首爾報導）