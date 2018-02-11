鴻海愛心嘉年華登場郭董集團目標看上下聯

鴻海愛心嘉年華今（11）日登場，每年鴻海集團目標都會在舞台上下聯看出，今年上下聯分別為，「關鍵有效微觀納米海量大數據乃新能源」、「提質增效降本減存雲端人智慧為競爭力」，橫批為「實體經濟是核心」。一開始，董事長郭台銘也率領集團所有員工，為花蓮祈福 30 秒。

鴻海愛心嘉年華今日登場，今年海外員工一共來自 32 國，共有 100 多位參加，台北場參與員工與家眷數超過 3 萬人，同時也與群創台南、竹北兩地連線。董事長郭台銘會上致詞時表示，集團 2017 年是轉型升級走下一個階段的準備年，而 2018 到 2020 年是集團進階大數據、人工智能平台經濟，扎實工作的 3 年。

他說，未來工作可能很繁重，且過去的成功法則可能現在會被翻轉與淘汰。面對未來的變化與新科技的發展，集團不進則退。郭董強調，不論科技如何創新，都離不開製造業，製造業是核心、製造業是實體經濟，也是基礎與經濟的依賴，如果沒有製造業，遲早產生網路泡沫。另外，人工智能也要建構於實體經濟上。最後他也感謝員工、感謝家屬，也感謝供應商。

今年鴻海愛心嘉年華會，總計有日本、美國、巴西、印度、歐洲、大陸等全球各地幹部、優秀員工一同參與，預計有 3 萬多名員工及眷屬出席。活動同樣由藝人張菲主持，參與藝人還有五月天、浩角翔起、A-lin、叮噹、盧廣仲、陳勢安、鼓鼓，世界羽球球后戴資穎也將現身，外界預估此次活動總獎金可望超越 3000 萬元。

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