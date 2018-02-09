【港股解碼】王思聰的投資遭腰斬，飲食概念能翻身嗎？

隨著傳統農曆新年腳步的臨近，不少中國人又開始了一輪瘋狂采購年貨的行動。香港各大商場近來亦是紛紛推出打折優惠，店內人頭攢動，消費和零售業的回暖也促進餐飲業的發展。港股中有一間故事多多的餐飲公司名爲飲食概念(08056-HK)，是否能夠搭上這股春風呢？

浮盈是浮雲

飲食概念是一家香港投資控股公司，于2016年8月5日在港交所創業板挂牌。該公司運營全服務餐廳、會所餐廳、烘培坊及外賣店，主要向中高消費人群供應亞洲式、西式和意式菜肴，目前旗下擁有BLT Burger、Lupa及Bread Street Kitchen等23家高級餐廳，主要位于香港蘇豪、圓方、海港城黃金地段。不過，說到飲食概念，雖是一家餐飲企業，但花邊新聞可不少。

首先是上市之前便備受萬達公子王思聰的青睐。早在2014年12月，飲食概念向由王思聰全資擁有的普思資本發行一批可換股債券，交易金額爲400萬美元(折合約3112萬港元)，行使後相當于8088萬股，占公司發行股份的10.06%。值得注意的是，作爲上市前便入股的“基石投資者”，王思聰手中持有的飲食概念股份設有六個月禁售期，也意味著即便飲食概念上市大賺抑或是大虧，均不能在短期內套現。

雖然是爲了穩定股價，但對于王思聰來說是猜中了開頭，沒有猜中結局。這筆投資雖然做上市了，走勢卻像過山車般。彼時，飲食概念有“首富之子”入股的光環加成，挂牌當日高開5元，較配售價0.45元高10.1倍，誰料上漲首日最高點8.02港元卻是飲食概念“股生巅峰”。若按當日最高價8.02港元計，上市首日王思聰賬面浮盈最高達到6.48億港元，相比之前3112萬港元的本金來說大賺接近20倍，然而，禁售期真是個悲傷的故事。

接下來，飲食概念畫風突變，登場表演。上市第二日下挫近八成，股價從開盤4.28港元衝高後直掉收盤價的1.01港元，看得未來得及上車的吃瓜群衆一臉黑人問號。不過，即便是這等過山車行情，收盤時仍較配售價0.45港元高了不少。第三日公司股價再次收跌26.73%後越走越低，“破罐子破摔”跌破發行價後至今基本上未見有太大起伏。今日飲食概念收跌至0.233港元，若按該收盤價計，普思資本手中8080萬股如今只值1882.64萬港元接近腰斬，浮盈成了浮雲。

還能翻身嗎？

股價在仙界呆得久，一定程度上也是受公司業績不振的影響。早在上市之前，飲食概念就已隱隱顯出一絲疲態。在招股書中，飲食概念也提到過投資風險，上市前兩年純利下滑，由2014年度的2337.8萬港元，下滑至1812萬港元，再由1812萬港元盈轉虧蝕2963.4萬港元。對于2016財年的虧損，公司指受香港經濟放緩影響，餐廳收入減少；5間新餐廳的啓動運營成本增加；來自3間虧損餐廳結業及2間餐廳變更品牌所産生額外成本；上市産生非經常性上市開支約1190萬港元。

隨著香港樓市的暴漲，店鋪門面租金也隨之漲價，公司餐飲行業的租金開支愈發高昂。除此以外，食材費用、員工成本、水電費及耗材、以及特許專營及許可費都是一大筆開銷，再加上前兩年香港經濟放緩，赴港旅遊人數減少，餐飲業遭遇寒冬，旗下面向中高消費者的餐廳也有可選擇的替代餐廳競爭激烈。種種原因讓飲食概念壓力甚大。不過在2017財年中報，除去2016財年的一次性上市開支後，中期雖仍有近750萬港元的虧損，但也同比收窄了77.4%。

近來聖誕、元旦、農曆新年接踵而來，美元下行人民幣擡頭，港幣兌人民幣彙率友好也吸引不少內地遊客前去香港“買買買”購置年貨，此外，赴港旅遊業日漸回暖，消費零售業也隨之有所提振，作爲民以食爲天的飲食概念，或許能夠可以抓住這個機會，在業績上一舉翻身？

自上市以來，除了初上市時的熱潮，飲食概念幾乎未見有太大動靜。不過，業績不代表股價。是否能夠在資本市場上惹得關注，飲食概念還需好好思量日後的發展才行。

■ 作者｜朱亦丹

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