【富蘭克林華美投信】美股短線急震 台股靜待情緒恢復

道瓊工業指數 2 月以來跌幅達 8.8%，全球股市氣氛低迷，美股下跌成為影響台股最重要因素，加權指數難敵美股震盪，9 日跌破年線支撐，幸盤中緩步走升，終收 10,371 點，年線持續有守。

富蘭克林華美投信分析，市場預估美國升息機率與次數增加，加上公債殖利率大幅彈升，造成金融市場波動變大，2 月以來全球股、債、匯市劇烈震盪，VIX 指數飆升，恐慌賣壓拖累股市表現，儘管美股基本面仍佳，但短期恐面臨修正壓力。受美股重挫影響，導致全球股市包括台股等皆大跌，加權指數週 KD 呈現死亡交叉，結構轉差不利多頭。

自去年原物料、金融股上漲以來，市場不斷討論股市是否已來到末升段，近期美股下跌更使投資人陷入恐慌。富蘭克林華美投信認為，現階段與以往通膨壓力帶動升息，進而導致景氣衰退的過程不同，未來升息步調反映的是利率正常化，考量全球經濟成長加快且同步復甦，基本面依舊正向發展，全面轉空可能性不大，宜冷靜看待短線波動。

就基本面來看，美股投資價值在大盤修正後逐步浮現，不過 S&P500 指數跌破季線與半年線，需要整理時間，但隨企業獲利估值上修，重拾漲勢可期，台股在美股止穩、消化賣壓震盪後，年後表現依舊看好。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，歐美中主要地區製造業採購經理人指數雖有下滑，但仍處於擴張趨勢，經濟展望無明顯負面因素，這是主要看好理由。近期公布美國薪資增幅優於預期所引發的通膨與升息預期，使美國 10 年債殖利率急升挑戰 3%，台股受美股影響重挫，周五開盤跌破年線但仍有支撐，預估 2 月將呈區間震盪走勢。

周書玄指出，台股在股價修正後，目前短線跌幅已大，本益比投資價值提升，可進行汰弱留強操作，布局應謹守逢低承接策略，風險方面則須留意第 1 季為電子股淡季，以及美股、美元走勢。目前關注類股包括半導體、光電、被動元件、車用電子、PCB、電商、生技、塑化、鋼鐵等。

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