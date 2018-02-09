美股2次閃崩千點的元兇指向VIX反向操作衍生商品

美股再度遭到狙擊，道瓊指數又暴跌千點，不少分析師將大跌的元兇指向與 VIX 波動指數掛鉤的交易所買賣產品 (ETP)，認為美股大跌，使得這些 ETP 被迫進行大量期權交易，進而加重跌勢。

貝萊德等大型投資公司在此波美股暴跌前已警告 VIX 相關產品對市場穩定構成威脅，呼籲加強監管；但 CBOE 高層接受《金融時報》訪問時則反駁，一些追逐波動率的投資策略，例如風險平價 (Risk parity) 策略，涉及上兆美元資金，才是這次美股急挫的真正原因。

不少做空 VIX 相關商品的投資人損失慘重，瑞士信貸發行的 VelocityShares 反向 VIX 短期指數 ETN(XIV-US) 暴跌約 93%，已宣告關閉；ProSharesShort VIX 短期期貨 ETF 虧損約 83% ，目前仍在進行交易；野村證券也在前天宣布停售這兩項產品，並向客戶致歉。

《CNBC》的財經名嘴主持人 Cramer 將暴跌的元兇指向恐慌指數（VIX）相關的四種交易商品，拋售潮結束也就意味著大盤賣壓將終止。

這四項反向操作 VIX 指數的商品分別是 ProShares Ultra VIX 短期期貨 ETF、iPath S＆P 500 VIX 短期期貨 ETN、VelocityShares Daily 2X VIX 短期 ETN，以及 ProShares VIX 短期期貨 ETF。

提防引發市場去槓桿浪潮

巴克萊並警告，全球股市下跌的警報並未解除，許多做空 VIX 相關商品的投資人損失慘重，在多檔基金關閉旗下相關商品後，勢將引發去槓桿的浪潮，預估未來數日將引發約 2250 億美元的股票賣壓。

此外，這些反向操作 VIX 的商品，大多標榜短期操作，經理人需要每日計算價格，這數天美股大幅波動，他們每天趕在美股收盤前前買賣大量期貨合約來結算，因此也造成了美股尾盤殺盤的動盪。

別只顧在壓路機前撿硬幣

知名億萬富豪 Carl Icahn 直言這些華爾街製造出來的複雜槓桿商品遲早會摧毀市場，而 做空 VIX 商品陸續關閉是個警訊，這些商品如同形成斷層帶，早晚會觸發市場地震。

Bleakley 金融集團投資長 Peter Boockvar 也 警告那些盲目跟風的投資人，「只顧在緩行的壓路機前面撿拾硬幣，而不知閃躲，最終會被碾壓」。

不過，瑞銀資產管理和財經名嘴 Cramer 則認為，在大批做空 VIX 的商品被迫結束之後，由 VIX 衍生而來的賣壓將大減，市場不穩定因素將掃除。