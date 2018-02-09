【港股收評】黑色一周累跌逾3000點 下周有反擊機會

對投資者而言，這一周是非常難渡過。在外圍股市變得風雨飄搖，甚至可以說處於股災連連情況下，眼見個人財富日復日蒸發，投資者又怎會過得開心﹑快樂。隨著下午4時10分，港股收市，這個黑色一星期終於結束，暫時可以鬆一口氣。在短短數日內大市累計3094點跌幅，為歷來點數最大跌幅的一周，以百分比計算則下跌9.49%，今年所有升幅已被蒸發。只要投資者手上仍有貨，即最近的損失只屬賬面上虧損，理論上仍有機會收復失地。

但是收復失地這憧憬是否可以實現，還是要視乎外圍市況是否已經喘定。外圍市況如此波動，是受到多個因素影響，不過美國參議院似乎已經有足夠票數通過政府停擺法案，即時消除了部份市場人士憂慮，美國瓊斯指數前期貨亦錄得逾百點升幅，歐洲股市早段則錄得不足1%跌幅，反映出外圍市況暫時回穩。不過有關情況在周二大跌市時亦曾出現，所以投資者不宜太快作出結論。在未來兩日，請不時留意外圍消息，以待在周日傍晚作出部署，以迎接雞年最後數個交易日。

恆生指數收市報29507點，跌944點；國企指數收市報11902點，跌479點，成交額為2190.87億元。

隨著黑色一周結束，下周又應該如何部署？就如上文所述，先看看今日歐美股市走勢再作出決定。

今日基本上絕大部份股份皆下跌，只有手機設備雙雄可以逆市高收。除了手機設備雙雄成為今唯一亮點，其他的成份，只會想投資者一想起便感到痛心。不論是股王騰訊控股(00700-HK)，或是北水鍾愛的匯豐控股(00005-HK)今日皆低收。前者一度失守400元大關，後者則無法收復80元關口。看到這般市況，還可以說是不弱嗎？所以投資者實在不應太進取，試一試分析準確指出今次「大沈判」的沈大師在未來數日分析吧。

今日表現最突出的港股通成份股為瑞安房地產(00272-HK)，這與外界傳聞瑞房尋求335億元融資，並且有傳部份資金用於私有化有關，所以瑞安今日可以勁升逾一成。至於下周是否再追？還是不要進取了。

2018年2月9日下午5時6分

文﹕張偉倫

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)