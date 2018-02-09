美股崩跌非空頭 3理由告訴投資人 多頭尚未結束

美股本周大起大落，昨 (8) 日再度下殺逾千點，拖累亞股開盤一片倒，對此，施羅德投信認為，在全球經濟加速、美國 GDP 成長強勁、美股企業獲利成長加速等 3 因素之下，股市多頭行情尚未結束。

美國勞工部最新失業率 4.1%，薪資增幅 2.9%，創下 2009 年 6 月以來最大漲幅，加深市場預期通膨可能加速上揚的疑憂；另達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭，暗示今 (2018) 年可能升息超過 3 次，市場擔心聯準會新任主席鮑威爾可能因此加快升息腳步，引發美股重挫。

不過，施羅德投信認為，雖然全球股市大跌，但股市多頭行情尚未結束，原因包括全球經濟成長加速，預估 2018 年全球經濟成長率達 3.3%，為 2011 年以來最強勁；此外，美國 GDP 成長強勁，減稅等財政刺激政策，預估美國 2018 年 GDP 為 2.5%，優於 IMF 預估的 2.3%。

而美股企業獲利成長也強勁，S&P500 已有逾 5 成企業發布財報，其中 82% 盈餘優於預估，實際盈餘成長 14.8%，遠優於財報發布前的預估 11.7%。

整體來看，這波美股重挫主要為漲勢過快，引發的獲利了結賣壓，觀察美國此波多頭行情，自 2016 年 11 月以來，未出現過 5% 以上的修正，創下史上第 2 長多頭漲勢，因此，今年 1 月美股漲幅過快，引發短線獲利了結賣壓，並非經濟衰退也非股市空頭，為多頭行情下的合理健康回檔修正。

投資布局上，施羅德建議加碼金融類股，原因在於川普稅改計畫、監管持續鬆綁，美國升息利差擴大，均有助於金融股的獲利前景展望。