【大行報告】旭輝控股(00884-HK)挫逾7% 大行祝福也失效

旭輝控股(00884-HK)在大跌市中亦逃不過下跌命運，跌幅暫且大於大市。雖然大市亙進入調整期，證券行仍努力發表公布，尋找價值投資股份。野村發出報告，上調旭輝控股(00884-HK)目標價43%，由5.06元調高至7.2元，評級維持買入。

野村大幅上諮旭輝控股目標價，其理據是去年銷售及盈利均勝預期，下月中旬公布的業績將成股價催化劑。旭輝預期交出一份不錯的成績，野村更估計今年合約銷售增長50%至1550億元人民幣，並相信會再度超標完成。

旭輝控股於2月6日公布1月集團合同銷售(連合營企業及聯營公司的合同銷售)金額約人民幣101億元，同比增長16.63%；合同銷售面積約69.33萬平方米，同比增長43.18%；合同銷售均價約人民幣14600元/平方米。

管理層期望今年物業銷售總額可在全國排行第12位，認為積極補充土地儲備將支持未來銷售增長。

1月30日，旭輝控股公布，建議根據一般授權發行27.9億元於2019年到期的零息有擔保可換股債券。此外，不增發至3.04億股。公司擬將認購事項所得款項淨額主要用於償還現有債務及集團一般營運資金。資金用途不包括補充土地儲備的。

旭輝現報5.37元，跌7.4%。

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