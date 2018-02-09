股市波動再起 保守型、積極型投資人 一招幫財富繫好安全帶

美股再度重挫逾千點，全球股市受到波及，法人今 (9) 日表示，市場波動劇烈下，建議投資人投資策略上，應採取多元分散布局，其中保守型投資人可增持債券等避險性資產抗震，積極型投資人則可尋找基本面佳但短線受修正壓力的風險性資產。

摩根投信副總經理林雅慧表示，市場對於通貨膨漲走勢的不安情緒，再次拖累風險性資產表現，造成美股昨 (8) 日崩跌，但目前未看到傳統避險資產，例如美元和黃金大幅走揚，顯示近期波動為漲多後，居安思危情緒所導致。

進一步觀察有恐慌指數之稱的美股 VIX 波動率指數，8 日再度上升至 33.46，然與 5 日 37.3 相比下降許多。而觀察過去美股 VIX 波動度指數 6 個月內驟升超過 35 的事件約有 10 次，其中僅有 3 次 VIX 驟升原因為市場衰退，其他 7 次均為受到其他事件影響，而導致 VIX 指數短線上升。

林雅慧認為，當基本面不變、VIX 劇烈上升的情況下，市場往往在幾個月內即消化，若於此時進場布局股市，6 個月後正報酬的機率百分之百，短線超額報酬可期。

投資策略上，建議投資人應以多重資產穩健布局，保守型投資人可隨殖利率的回揚，酌量增持美國複合收益債券等避險性資產抗震，較為積極的投資人，則可趁此機會尋找基本面佳，但短線因市場情緒而承受修正壓力的風險性資產，建議採多元分散的方式擇機布局。