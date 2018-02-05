新台幣開低走高 央行證實外資匯出 惟股市賣超未必完全反映

新台幣今 (5) 日早盤以重挫 1.85 角開出，但隨後緩步收斂貶勢，終場兌一美元收在 29.307 元，貶值 7.2 分，台灣央行外匯局長顏輝煌坦言，外資今日的確有淨匯出，不過，集中市場股票賣超未必能完全反映外資匯出入資金情況。

顏輝煌說明，外資今日賣超台股逾 80 億元，的確見到外資有匯出，不過，新台幣終場僅貶值 0.25%，主要是因「一開盤比較恐慌的買匯動作」。

新台幣今日以 20.307 元作收，貶值 7.2 分，最高雖一度來到 29.26 元，全日均維持貶值走勢，台北外匯經紀公司成交值 7.84 億美元，並未見到恐慌性的買匯動作，量能並未過於放大主要呈現實質拋補需求。

顏輝煌強調，集中市場股票買賣超金額未必能完全反映外資匯出入資金情況。例如，買進股票的外資必須匯入資金以完成交割，但賣出股票的外資則可能因為考慮另覓投資標的，不一定會立刻辦理匯出。

另外，顏輝煌也解釋為何央行與金管對於外資投資國內證券的資金匯出入統計略有不同，原因是金管會以資產面基礎計算，匯入部分除本金外，尚包含 ECB 轉換臺股、GDR 兌回臺股和外資原始股東持股，匯出部分則不計入外資盈餘匯出，但央行以外資實際匯出入 (即現金流量基礎) 計算。

至於日前傳出台灣央行密切監控 3-4 家外資機構購買國內「反向 ETF」來避險是否有炒匯之嫌，央行外匯局長顏輝煌今 (5) 日回應，1 月外資買台灣 50 反 1 的金額「的確比之前多一點」。

顏輝煌說，外資匯入資金投資國內證券，其運用範圍不僅限於上市櫃股票，尚包括債券、貨幣市場工具，以及於初級市場申購 ETF 等。