紐約匯市─股市賣壓加速 避險貨幣上漲

由於股市再度下挫，外匯投資人轉向避險貨幣，如瑞士法郎與日元，該貨幣因而上漲。美元亦守住溫和漲幅。

英鎊兌美元上漲逾 1%，表現最佳。英國央行立場傾向鷹派，並表示升息將會加快，支撑了英鎊上漲。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.1% 至 90.341，稍早一度觸及二週高點。

英鎊盤中上漲至 1.4066 美元高點，週三尾盤報 1.3882。最近交易中，英鎊報 1.3921 美元。

歐元上漲至 1.2270 美元，週三尾盤報 1.2265。

美元下跌至 108.84 日元，週三尾盤報 109.34。美元下跌至 0.9378 瑞士法郎，週三尾盤報 0.9436。

美國股市再度遭遇賣壓，美元走勢震盪。道瓊大跌逾 600 點，或 2.2%，避險貨幣 -- 如日元與瑞士法郎 -- 對美元上漲。

週三，參院領袖同意了一項二年期預算協議，增加軍費支出，並調高政府債務上限，避免了政府關門，美元因而走強。

美國今日公布 2 月 3 日結束的一週，初次申請失業金人數下降至 22.1 萬人，預估為 23.5 萬人。該數據公布後，美元少有變動。

在英國，英國央行今日決議維持貨幣政策不變，但表示升息將較原先預期快速，英鎊因而上漲，並突破 1.40 美元。

美國達成預算協議，當能結束財政問題的爭議。但該協議將增加美國赤字，對美元則屬利空。