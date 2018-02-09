亞太外判市場創歷史新高

悉尼 2018 年 2 月 8 日電 / 美通社 / -- 全球領先的技術研究和顧問公司 Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III)發佈 2017 年第四季度 ISG 指數。該指數表明，在雲端服務需求增加和強勁的傳統外判活動提振下，亞太外判市場在 2017 年再創新高。ISG 指數主要是統計全年合約價值 (ACV) 不低於 500 萬美元的商業外判合約，該指數顯示，亞太地區第四季度 ACV 總額達到 12.5 億美元，較上年增長 16%。傳統外判 ACV 增長 30% 至 6.09 億美元，即服務外判 ACV 達創紀錄的 6.35 億美元，較上年增長 6%。



2017 年全年，亞太整體市場 ACV 達到創紀錄的 48.8 億美元，同比增長 19%，其中即服務外判 ACV 增長 21%，達到史上最高的 24.6 億美元，傳統外判 ACV 增長 17% 至 24.2 億美元，傳統外判合約數量達到創紀錄的 201 份。



即服務外判的增長受基礎設施即服務需求推動。軟件即服務 ACV 為 4.75 億美元，同比小幅增長，基礎設施即服務 ACV 較 2016 年增長 24%，達到 19.8 億美元。傳統外判的增長受創紀錄的信息技術外判活動推動。該地區簽署 157 份信息技術外判合約，產生的 ACV 達到 19.4 億美元，較上年增長三分之一。



分行業來看，大多數行業的 ACV 在 2017 年實現同比增長。金融服務、能源和零售業表現尤其強勁。金融服務業 ACV 總額達 11 億美元，同比增長 54%，而在合約活動增加的提振下，能源業 ACV 增長 92%。基礎設施即服務投資的增加推動零售業 ACV 總額達到 2.34 億美元，同比增長 34%。



而作為亞太地區歷來最大的外判市場，電訊和傳媒業的 ACV 下滑 13%，雖然該地區簽署的傳統外判合約數量有所增長，製造業 ACV 依然小幅下降 2%。



全球市場也交出了亮眼的季度成績單，整體市場 ACV 達到創紀錄的 113 億美元。全球趨勢反映了亞太地區的趨勢，新技術繼續保持迅猛的發展勢頭。2017 年全年，受強勁的基礎設施即服務和信息技術外判活動提振，全球 ACV 總額達到創紀錄的 433 億美元。



ISG 澳洲與紐西蘭地區合夥人兼負責人 Lisa Borden 表示：「亞太外判市場前所未有的健康。數碼化需求沒有減弱的跡象，企業採用這些新技術來提高效率，同時尋找新的方式來實現增長和貼近客戶。看似無止境的數碼化需求正在推動總體市場增長，但並沒有取代同樣也在增長的傳統外判，這在很大程度上歸功於經濟狀況的不斷改善。」



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