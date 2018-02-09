【統一證券】盤前分析－持續觀望靜待風暴過去，反彈都應減碼應對



◆盤勢分析

受到 10 年公債殖利率上行的衝擊，加上市場憂心聯準會升息緊縮政策，美股持續大幅震盪，導致新興市場短期資金快速移動，在形勢未穩及適逢心年長假兩大因素影響下，短線操作應低持股謹慎應對，對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國華爾街投行針對蘋果公司展望發布報告指出，蘋果在下調第二季度營收估計下，短期將不會有超越市場的表現，且今年 iPhone 替換率有較去年下滑的可能，以反映智慧型手機成長率放緩；在市場對蘋果的期望下修後，恐將衝擊科技類股中相關供應鏈的股價表現，不利於短期美股走勢。

第二、昨日陸股再呈重挫走勢，權值類股持續回撤行情，包括銀行、有色金屬、黃金等類股延續領跌，使上證指數下挫 1.43% 作收；由於中國人行公布外匯儲備創 2016 年 9 月來新高，人民幣轉貶，在岸人民幣一度跌幅逾 1% 至 6.34 元關卡，此現象於封關前恐將持續傳導至股票市場，對於短期陸股後勢不利。

第三、技術面觀察。在長假效應及套牢賣壓雙重因素壓制下，昨日台股再呈現量縮修正格局，KD 持續下彎尚未落底，籌碼方面外資現貨調節動作頻頻，市場擔憂年假期間國際股市再有變數，短期技術面弱勢估計不易扭轉。

第四、昨日盤面觀察。甫掛牌上市的時碩工業 1 月營收創下單月新高，工業應用客戶需求吃緊，帶動股價強勢走升 10.5%；亞獅康 - KY 將於今年發行 ADR 及揭露新藥初步數據，外資積極卡位，股價大漲 7.5% 續創波段新高。

