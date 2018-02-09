談去留財長許虞哲：在位就盡力做好其他非我能左右

針對被市場點名可能是下波內閣改組撤換的部會首長之一，財政部長許虞哲 8 日在 2018 年新春記者會上表示，「我在這位置就盡力去做好，其他事情也不是我所能左右的」。

除談自己的去留之外，許虞哲也宣示，包括台股現股沖降稅再延 3 年、公益彩券發行條例修正草案、關稅法、海關緝私條例及海關進口稅等 5 大修法草案，將列為立法院第 9 屆第 5 會期優先推動法案，其中延長證券商受託買賣現股當沖交易證券交易稅率千分之 1.5 至 2021 年 4 月 27 日，並增列 2018 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日證券商自營營商自行買賣現股當日沖銷交易為適用範圍。

此外，財政部也列出 2018 年 37 項重點工作，在國庫部分，包括財政收支劃分法修正草案、強化公股股權管理等，其中財政收支劃分法除擴大中央統籌分配稅款的規模，直轄市跟縣市分配公式要一致，並優先彌補地方政府財政收支有差短的部分，希望今年可以提出。

在強化公股股權管理方面，許虞哲說，將參與今年公股事業兆豐金、第一金及台灣中小企銀的董事改選，依法積極行使股東權益，提名當人選參與董事選舉，並依實力原則爭取支持，謀求員工、客戶及股東最大利益。

對於金管會主委顧立雄提出金金分離，許虞哲表示，財政部也很關注，但據了解還沒有定案，財政部會持續與金管會溝通了解。國庫署長阮清華也說，金管會還沒清楚定義所謂「金金分離」，具體內容也不清楚，目前還沒與金管會正式溝通，等方案成熟後，他們應會與財政部交換意見。

不過，阮清華認為，目前泛公股交叉持股問題都有歷史因素，尤其是台灣銀行及土地銀行，持股比例很高有 17% 至 19%，將來如何處理及分離法，對於顧立雄曾提指派董事不要派內部人，這部分要如何處理也要再進一步溝通。

至於公股行庫 13% 優存改革，許虞哲說，目前有初步方案，但還要跟相關公會溝通，等定案後會發布。不過，基於競爭考量，希望未來台灣銀行、土地銀行及中國輸出入銀行的薪資可與軍公教加薪脫鉤，以利留才攬才。

在賦稅部分，許虞哲表示，將檢討綜合所得稅薪資所得計算規定及各項扣除額的合理性，預計 6 月底提出修法草案。另外，也將明確規範跨境銷售電子勞務之外國營利事業所得稅課稅及報稅規定，並配合推動行動支付規畫相關租稅措施，推動統一發票兌獎多元服務措施，自 2019 年起提供網路 APP 兌獎，並擴大實體通路兌獎據點，推動多元創新兌獎服務，優化兌獎服務流程。

財政部今年也將推動行動支付結合電子發票，提升雲端發票比例，將協調財金公司於台灣 Pay「QR Code 共通支付」規格，增加電子發票欄項，財金公司規畫 2 月起接受測試，同時，台灣銀行等 8 家金融機構及台灣行動支付公司的行動支付 APP 整合電子發票相關功能，預計 7 月前陸續上線。

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