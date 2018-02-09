美股盤中─利率上升 華爾街謹慎 道瓊下跌逾390點

美國股市週四下跌，道瓊一度下跌逾 390 點。強勁的獲利與經濟數據，不足以壓抑對利率上升的緊張。

台北時間 00:12

道瓊工業平均指數下跌 339.75 點或 1.36% 至 24553.60。

Nasdaq 指數下跌 76.62 點或 1.09% 至 6975.36。

S&P 500 指數下跌 26.34 點或 0.98% 至 2655.32。

美國 10 年期債券殖利率週四報 2.87%，持續上升至數年高點。美國公布上週初次申請失業金人數減少至 22.1 萬人，創 45 年低點，前一週為 23 萬人。該數據公布後，殖利率走高。

週三，殖利率上升，使得道瓊創下自 2015 年 8 月以來最大單日反轉走勢。

分析師說，股市最大的消息，在於持續上升的債券殖利率。10 年期債券殖利率關卡在 3.05%，若突破 3.05%，將突破下降趨勢線，顯示殖利率將長期走高。

由於美國就業報告較預期強勁，促使利率走高，上週道瓊與 S&P 500 創下二年來最大單週跌幅。週一，華爾街跌勢動能擴大，道瓊重挫 1175 點。

週二，道瓊波動範圍達 1167.5 點，終場收高 567 點。但週三，主要指數再度收低，未能守住盤中的漲幅。

但分析師說，股市這波回檔僅屬技術性回檔。由於股價已高，需要整理。同時，信用情況仍佳，可供投資的資金仍多。未來幾週，股市若回檔，將是長期買進的機會，而非賣出的理由。

週三，美國國會領袖達成了二年預算協議，提高軍事與內政支出近 3000 億美元。

川普總統表示支持此一協議。他發布推文指出，這項協議對美國軍隊非常重要。兩黨必須支持軍隊，支持這項法案。