王曉初:BAT長期持有聯通(00762-HK)

內地媒體報導，中國聯通(00762-HK)董事長王曉初2月8日於股東特別大會上表示，聯通與BAT(百度、阿里、騰訊)等戰略股東的互聯網業務合作全面展開，在雲服務、大資料、新零售等8個領域。

王曉初提及，雲服務與騰訊和阿里合作模式還是不錯的，如「雲服務有100元，我們能收到30元，這個還是不錯的。另外我們有關規定，政府和國企的雲服務必須有國有企業來做，那麼聯通自己的沃雲也是有很大機會的。」

王曉初更透露，聯通的二級公司不排除與BAT等戰略股東成立資本層面的合資公司，從業務層面進入資本合作層面。

早前鐵塔公司與三家運營商重新簽訂了商務定價協議，基準價格共用折扣由兩家運營商共用優惠 20%、三家共用優惠 30%，調整為兩家共用優惠 30%、三家共用優惠 40%， 錨定租戶額外享受 5%共用優惠不變。王曉初回應稱，鐵塔這樣做符合經濟規律，更加按照市場規律來辦事，但對中國聯通帶來多少成本降低還未全面評估。

王曉初又指出，對手中移動(00941-HK)在推行寬頻兩年免費送時，聯通的策略是避其鋒芒，不能簡單跟進，「今年中國移動也面臨向用戶收費，只要向用戶收費，用戶就會抱怨，我們就該出現了，今年整體寬頻形勢比去年會好一點。」

問及5G策略，王曉初稱，晶片廠商的消息是，2019年第一季度可以提供5G技術，但估計技術成熟要晚一個季度左右，2019年下半年可能才會真正有5G服務，聯通纣積極跟蹤 ，也做了一些實驗，結論是還要給製造商和研發機構一些時間，去把技術成熟 、商業模式想清楚，國際公司和中國公司都要審慎的多，根據商業模式制定投入和應用的點。”

至於混改後疲軟的股價，王曉初稱，BAT等戰略股東鎖定期是三年，而且與BAT三家股東溝通後，他們是長期持股中國聯通，「任何公司的改變和股價反應有一個過程，大家還是要有耐心」

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