美股止血了、A股連跌多日還沒告終 今日失守3300

全球股市近期連續重挫， 美股接連出現「黑色星期五」、「黑色星期一」， 如今稍稍止血， 無獨有偶，A 股同樣也出現一波回調。 A 股於 2 月 6 日下挫 3.4%，創下 2015 年 8 月 20 日以來最大單日跌幅，且迄今仍尚未止住跌勢，於今 (8) 日宣告失守 3300 點整數關口。

今 (8) 日中國三大指數，上證綜指收盤下跌 1.43%，報 3262.05；深證成指上證 1.23%，報 10372.59；創業板指上漲 1.55%，報 1641.43。

上證指數近五日走勢圖。(截圖自玩股網)

hket 中國今 (8) 日援引美國《華爾街日報（Wall Street Journal，簡稱 WSJ）》指出，A 股自 2015 年夏季遭遇「股災」以來，中國政府經常動用規模龐大的政府背景投資資金，即俗稱「國家隊」，入市穩定市場。不過交易員和分析人士表示，近幾天國家隊資金基本在場外觀望。

華爾街日報認為，中國政府此次顯而易見的不作為，意味著暫時擱置了自 2015 年和 2016 年年初 A 股暴跌以來所實施的「維穩」政策，並分析有 3 大原因。

1、跌市僅來自外部因素，中國金融安全無憂

官方媒體新華社在周二市場收盤後表示，美股急劇下跌的主要因素是過去多年快速上漲後的回調，投資者對美國聯準會升息預期增強，促使了這次下跌調整。中國 A 股只是情緒受影響。

中國招商銀行 (China Merchants Bank) 高級分析師劉東亮更指，此次國家隊的缺席表明，這一輪市場跌勢是由外部因素引起的，而尚無中國金融失穩跡象。

2、A 股此前升太急，監管層借勢擠泡沬

中國交易員流傳一種說法，指 A 股在長時間上漲後，政府樂見中國股市暫時下跌，以冷卻市場熱度。北京精品投行香頌資本（Chanson & Co.）執行董事沈萌表示，中國 A 股看起來有些過熱，政府很有可能會利用這個機會擠出部分泡沫。

3、市場對中國市場未失信心

儘管 A 股本周暴跌以來，中國投資者紛紛利用深港通和滬港通機制將資金投入香港股市；但分析人士表示，投資者繼續購買在香港上市的中資股，這是一個積極信號。中原證券資深分析師張剛稱，投資者間接釋放出對整個中國市場抱有信心的信號。