滬深兩市分化加劇滬指跌1.43% 權重股再度下挫

滬指早盤嘗試上攻失敗後，一路震蕩回落，盤中再創調整新低，尾盤在權重股的帶動下，出現連續的拉升走勢。創業板指今日低開後，快速拉升走強，随後在高位維持震蕩走勢。滬指收報3262.05點，跌1.43%，成交額2223億。深成指收報10372.59點，漲1.23%，成交額1896億。創業板收報1641.43點，漲1.55%，成交額574億。

盤面上，權重股今日繼續下挫，保險，銀行、鋼鐵、房地産、黃金等板塊跌幅居前。銀行板塊方面，中信銀行(601998-CN)跌超6%，工商銀行(601398-CN)、交通銀行(601328-CN)、光大銀行(601818-CN)漲超4%。漲幅榜上，航空、5G概念、釀酒等板塊漲幅居前。

從今日市場的變化來看，依然呈現出二八分化，但是不同的是大盤藍籌大幅下跌，而小盤股迎面而上。這種走勢主要還是受到外圍市場的下跌影響。從市場的變化來看年前這幾個交易日建議重點把握一些績優創業板個股的投資機會。對于一些有股權質押的個股，建議短期要防範風險。

此外，數據顯示，在近期調整之中，兩市融資餘額已經出現“六連跌”。截至2月7日，滬深兩市融資餘額合計10291.49億元，較前一交易日減少53.72億元。這也是兩市融資餘額連續6日下跌。若從1月30日的高點10784億元算起，到昨日，6日内跌去493億元。

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