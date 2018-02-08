國泰君安看A股：市場調整空間有限 積極尋找錯殺投資機會

新浪財經今 (8) 日報導，截止收盤，上證綜指跌 1.43%，報 3262.05 點，收復 3250 點，成交 2223.49 億人民幣；深成指漲 1.23%，報 10372.59 點，成交 1895.74 億人民幣；創業板指漲 1.55%，報 1641.43 點，成交 573.56 億人民幣。

盤面上看，航天，軟體，家電，環保，5G，國產晶片，化工，基因測序，物聯網等板塊漲幅居前。黃金，銀行，保險，煤炭，鋼鐵，水泥，造紙等板塊跌幅居前。藍籌股下挫，拖累以其為主要成分股的上證 50 指數收跌 2.76%，滬深 300 指數跌幅也達 0.95%。

綜合新浪財經、大眾證券報整理了近期中國券商對 A 股的看法，廣發證券指出，A 股進入震蕩調整期，美股大跌使得 A 股本輪調整用空間換時間。

廣發證券建議相對收益投資者配置大周期，絕對收益投資倉位較重者控制倉位規避波動風險，輕倉者利用震蕩加倉大周期 (周期之母高槓桿低估值大金融銀行 / 地產 / 券商 / 保險，海外定價的基本金屬銅鋅錫 / 化工，中國盈利穩定性增強的煤炭 / 鋼鐵 / 建材 / 工程機械 / 重卡等。

國泰君安則指出，市場調整空間有限，積極尋找錯殺投資機會。A 股開年以來的躁動行情主要驅動是宏觀數據空窗期、開年信貸積極預期、開工旺季到來、春節前後流動性趨於緩解、兩會經濟定調預期升溫，加上全球經濟復甦以及中期中國經濟金融雙出清預期等因素。美股大幅回調對 A 股行情驅動邏輯並未產生實質破壞，短期對於 A 股的影響更多的體現在市場情緒層面，也並未產生恐慌擴散放大的效應。

國泰君安 認為在春節到清明節之間會形成修復性回升，看好市場企穩後反彈交易行情，性質上是反彈而非反轉，主要是中國經濟金融出清尚待明確，美國升息進程與經濟復甦再平衡待觀察。清明節前隨著兩會落地以及經濟數據公布後，市場風險偏好擾動的第二抉擇時點。

招商證券表示，從中國的情況來看，在資本市場開放的大背景之下，A 股需要逐步適應猴性的海外資金：近兩周陸股通外資凈流出超過 135 億人民幣，並主要減持了食品飲料、金融地產等行業。而在 AH 股溢價明顯擡升的情況下，本周前兩日共有 152 億人民幣資金南下抄底港股。

招商證券指出，從來就沒有什麽救世主，也不靠神仙皇帝，要創造人類的幸福，全靠人類自己。在市場開放的新形勢下，國際資本的流入和流出將為 A 股市場帶來更多的變化，但招商證券始終認為居主動地位的中國資金、企業盈利的穩定和持續改善才是 A 股慢牛的核心基礎。

光大證券則說明，外部衝擊只是誘發因素，在新格局下，價值重估節奏過快，加上春季躁動的不現實預期，導致市場短期難免波折。中國會平衡好堅定的嚴監管方向和可控的嚴監管節奏，拋棄躁動、堅守價值、擇票布局，方是上策。

川財證券分析認為，流動性和盈利預期使得春季行情仍尚未完結，短期的調整有利於藍籌等低估值和績優個股的逢低配置和估值修復。配置上，業績增速、政策以及流動性因素使得風格仍難逆轉，績優仍是主線。目前時點上，大幅調整後的金融、地產、消費類及交運和業績超預期的周期類藍籌以及影視、遊戲等部分績優個股值得逢低配置。

保德信中國品牌基金經理人許智洋看好 A 股題材基金在亂流中的抗震性，他指出，A 股本周修正，主因是周邊市場高檔震盪，屬於「跟隨性下跌」；考慮到目前 A 股估值在全球主要股市中相對低，投資者的整體槓桿率不高，加上大陸經濟基本面堅實，市場資金面寬裕，因此堪稱新興市場不容錯過的一顆星。