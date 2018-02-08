A股午盤 滬指一度創年內新低 上證50跌近3%

今 (8) 日早盤，受大金融、週期等權重板塊低迷表現的拖累，大盤滬弱深強。其中，上證綜指繼續弱勢回檔，盤中一度創出 3264.14 點年內新低，後圍繞 3300 點一線震盪；「中小創」個股觸底反彈，創業板指漲近 2%。午持續下挫，滬指下跌近 2%，上證 50 跌近 3%。

上證指數

從盤面上來看，航太軍工，電子，軟體，家電，白酒，環保，5G，國產晶片，材料等板塊漲幅居前。貴金屬，銀行，保險，券商，煤炭，鋼鐵，有色，造紙等板塊跌幅居前。樂視網，ST 保千里今日放量打開跌停，拉升翻紅，樂視網半日漲幅達 6.85%

半導體板塊早盤持續活躍，截止午盤，韋爾股份、盈方微等 2 股漲停，富滿電子、北京君正、江豐電子、正元智慧、揚傑科技等個股漲幅居前。

申萬一級行業板塊中，電子、通信、食品飲料、電腦、國防軍工、休閒服務等行業板塊漲幅居前；而銀行、採掘、非銀金融、建築裝飾、鋼鐵、有色金屬等行業板塊跌幅居前。

概念股方面，3D 傳感、5G、晶片國產化、維生素、打板、食品安全等概念指數走勢活躍；而黃金珠寶、滬股通 50、染料、大央企重組等概念指數弱勢回檔。

個股方面，受市場持續關注的樂視網、ST 保千里雙雙打開跌停板並震盪上攻。截至發稿，樂視網大漲 7.26%，報 5.16 元 (人民幣，下同)，成交 34.26 億元，換手率 24.67%。ST 保千里上漲 1.63%，報 2.50 元，成交 5.57 億元，換手率 23%。之前 ST 保千里已連續 29 日跌停，創出 A 股史上最長連續跌停紀錄。

樂視網大漲 7.26%。 (圖：新浪財經)

新浪財經援引巨豐投顧表示，週四 (8 日) 早盤，兩市走勢分化，滬指跌破 3300 點創調整新低，創業板低開高走，中小板領漲兩市。

目前創業板 2017 年年報預告全部披露完畢，「真成長」標的開始浮現，在調整過後受到部分資金關注。中證網引述安信證券表示，中期視角依然看好成長股，維持創業板指當前處於熊尾牛頭階段的判斷。投資者對其的信心恢復需要更多時間，年報中的內生增速情況以及第 1 季其盈利增速能否企穩回升將是重要觀察指標。

川財證券分析認為，流動性和盈利預期使得春季行情仍難言完結，短期的調整有利於藍籌等低估值和績優個股的逢低配置和估值修復

整體上來看，當前行情為資金制約下行情沖高回落對應的中級調整行情。由於做多資金主要集中在權重藍籌股。因此，對於短期行情是否調整到位，或需要關注權重藍籌階段性是否已經企穩。這是當前我們需要強調的。

消息面：

1、證監會：上市公司要嚴守虛假陳述、內幕交易、操縱市場三條高壓線。

2、海關總署：1 月我國貨物貿易出口 1.32 萬億元，增長 6%。

3、據環保部網站 8 日消息，為進一步規範環境影響評價管理，環境保護部近期制定了制漿造紙等 14 個行業建設專案重大變動清單 (試行) 並于近日印發。

4、國務院總理李克強 2 月 7 日主持召開國務院常務會議，聽取辦理全國人大代表建議和政協委員提案情況彙報，推進依法科學民主決策提升政府工作水準；部署進一步採取市場化債轉股等措施降低企業杠杆率，促進風險防控提高發展品質；通過《快遞暫行條例（草案）》。

5、龍頭房企 1 月銷售大增，強者恒強是大趨勢。

