交易再創高 港交所4指數期權擬設夜期 預計Q2實施

近期美股大幅波動，帶動香港夜期成交急增，在本周二 (6 日) 港股大跌 1649 點當天的夜期，成交急增至 18.4 萬張，創歷史紀錄。為了進一步推廣夜間交易時段，港交所會將 4 檔交投最活躍的指數期權增設夜間交易時段，預計在今年第 2 季實施，但仍有待監管機構批准。

即將引入夜期時段的 4 檔指數期權，包括恒指期權、國指期權、小型恒指期權以及小型國指期權。

《星島日報》引述港交所聯席集團營運總裁兼市場主管李國強表示，在夜間交易時段增設期權交易，可為市場提供更全面的交易及風險管理工具。他早前曾表示，會在明年初將夜間交易時段延長至凌晨 3 時。

港交所在 2017 年 11 月 6 日把夜期收盤時間，由晚上 11 時 45 分延長至翌日凌晨 1 時。在加時之後，市場反應理想，如果單計新增時段 (即晚上 11 時 45 分至凌晨 1 時)，今年初以來，日均成交量已超過 1 萬張，在交易最活躍的一天，更多達 2.1 萬張。

在有參與夜期交易的 140 名券商之中，有 135 名 (超過 96%) 曾在新增時段進行交易。在過去 3 個月，夜期時段佔整體期指交易量的 13.5%，而在加時之前，則只佔 10.3%。