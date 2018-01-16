港交所行政總裁李小加：盼2018年香港推出A股衍生產品

綜合騰訊證券、中國證券網今 (16) 日報導，香港交易所行政總裁李小加 在亞洲金融論壇表示，當下天時地利人和，很希望今年在港交所推出 A 股衍生品產品，但是前提是需要滿足兩個條件。

李小加表示，其中一個必要條件是監管達成共識，並形成互相協助的機制，另一個充分條件是則是 A 股期貨市場的活躍程度，他認為，2018 年是一個很好的年份，因為 MSCI 將納入 A 股，會有很大機會，因此希望天時地利人和，能夠在香港推出 A 股衍生產品。

李小加進一步表示，A 股衍生品產品在港交所推出首先要滿足一個必要條件，即中國證監會和香港證監會之間要達成一致的監管共識。 實際上，這已經達成了。2017 年底，中國證監會和香港證監會簽署了《有關期貨事宜的監管及執法合作備忘錄》。這份《備忘錄》提及了雙方在跨境衍生品、期貨交易所、期貨經營機構及從業人員等方面的監管協作、執法合作等信息。

李小加認為，儘管監管層已經有了框架方面的共識，但是距離在港交所推出 A 股衍生品產品還有一段距離，A 股期貨市場需要恢復活躍度。 這就是他認為需要滿足的充分條件。

在 2015 年以後，A 股市場發生了些變化，李小加認為，由於 A 股的衍生品產品相當一部分交易依舊是在內地，因此包括 A 股期貨在內的 A 股衍生品都還需要進一步的市場調整，以恢覆活力。只有這樣之後，李小加認為才有可能在港交所推出 A 股的衍生品產品。

關於 A 股衍生品產品在港交所推出的具體時間表，李小加表示還需要兩地的監管層達成最終一致的時間，包括港交所在內都在等消息。但是，李小加估計稱，極有可能是今年內。在他看來，今年隨著 MSCI 的加入，市場上關於 A 股衍生品產品在港交所推出的需求非常旺盛，天時地利人和都已經具備。