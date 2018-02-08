【大行報告】南華金融：恆指穿頭破腳現 50天線成關鍵

南華金融報告稱，恆指昨天(7日)高開低走，全日波幅1180.32點。恆指收報30323.2點，跌272.22點或0.89%，成交金額2183.37億元。國指收報12433.29點，跌253.31點或2%；上證收報3309.26點，跌61.39點或1.82%。三項指數都偏軟，以恆指表現相對較佳。

恆指呈2連陰走勢，若與前交易日走勢一并參考，則構成「穿頭破腳」的利淡形態，并失守50 SMA。MACD快慢線負差距增加，市況進一步轉差。全日上升股份785隻，下跌844隻，市況靠穩，表現優于指數。

中國外匯存底連升12個月， 1月底外匯存底餘額為3.1615萬億美元，是2016年9月以來最高位；當月環比上升215億美元，為去年7月以來最大月升幅。外管局表示，將理性看待外儲增減。央廣報道，中國國務院部署市場化債轉股等措施，降低企業杠杆率。

歐盟委員會預測，歐元區今年和明年的經濟增速將快于之前的預期，預計通脹仍將保持低迷。歐洲央行官員Lautenschlaeger表示，物價趨勢證明量化寬松可以在2018年結束。歐洲股市走勢偏好。

美國參議院領導人宣布兩黨達成為期兩年的支出計劃，以避免政府關門，將為國防和非國防開支提供近3000億美元的資金。聯儲會官員William Dudley認為無需擔心股市閃崩，因這種下跌對經濟前景幾乎沒有影響。美國總統特朗普在社交媒體表示，在經濟傳出好消息的時候賣出股票，是在犯下「大錯」。美股三大指數先升後跌，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恆指可高開，并在50 SMA (約30600)水平争持。

個股方面，金界控股(03918-HK)的主要業務為從事管理及經營位于柬埔寨一個酒店及賭場娛樂城。集團在2017年錄得博彩總收入9.26億美元，增長85%；未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤(EBITDA)3.2億美元，增長25%；純利2.55億美元，增長39%。貴賓泥碼211億美元，增長142%；大衆市場賭桌按押籌碼7.88億美元，增長28%。

集團業績改善原因包括：市場對柬埔寨經營環境的政治氣候及社會秩序保持信心，帶來有利的經濟環境以及令遊客(尤其是中國遊客)人數增加。市場對經濟環境的信心令經濟活動增加，導緻金邊市投資者數目及外籍人口增加。第三，由于Naga2已竣工(于2017年11月試營業)，增強了資産負債表的表現。

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