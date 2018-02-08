投資泰國股市要關心的是...

泰國世界日報 7 日報導， Asia Plus 控股公司董事總經理功傑表示，泰國股市今年投資要小心謹慎，好好挑選股票。因去年泰國股市上漲較大，但與美國、中國股市相比，泰國股票的價格不算高。同時，投資者要關注國內政局和選舉推遲至 2019 年 2 月的形勢。



功傑表示，約 80% 國內投資者、投資機構進行投資決策都受國內消息、政治消息影響，若沒有政局擔心因素，股市交易正常，投資者須加小心。畢竟泰國股票上漲較大，但同樣有較大下跌的可能。

Asia Plus 控股公司副董事總經理帕拉妮表示，股市投資者要再次擔心國內政治因素，尤其是選舉要推遲。而上市公司發布 2017 年第 4 季度經營業績後，市場有出現新的因素，投資者可能會選擇凈利潤空間較大、價格較高的股票，以牟取更大的利潤。這樣股指上升的幅度將有限，浮動空間介於 1790-1850 點，要突破 1850 點上限界線的機會較少。

綜合泰國世界日報、聯合早報報導，據泰國開泰銀行 5 日發布的最新研究報告顯示，泰銖自 2018 年初以來升值約 4%，部分原因是美元因美國國內政治因素，尤其是國會通過預算法草案並在 2 月開始調高公共債務上限，或導致美元幣值持續波動。 新華社報導，開泰銀行預測泰銖趨向持續升值，2018 年第一季度可望升值至 30.80 泰銖兌 1 美元水平。

泰國海運商協會表示，泰銖匯率今年來持續走升，以及全國最低日均薪資將在 4 月 1 日起增加 5-22 銖， 上述兩大因素可能對食品產業、成衣、冷凍雞製品，預期將影響出口收入減少 50 億美元，相當於整體出口總額約 1.5% 的比重，恐使今年出口增長率由之前預期的 5.5% 降至 3.5%。