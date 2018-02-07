2018年亞幣誰最夯？ 經理人看好人民幣、印尼盾、馬幣、印度盧比

泰國世界日報 6 日報導，多家投資機構普遍看好 2018 年亞幣對美元走勢，基金經理人分別看好馬幣、人民幣、印度盧比及印尼盾，且亞幣今年得到一股意外的支撐力道，就是美國殖利率上升，不會使亞幣走軟。

施羅德及安本投資集團經理人指出，正常情況下，每當美國公債殖利率上升，匯市常預期美元將能受益，新興亞洲資產將下跌，但現在美元／亞幣匯率與美國兩年期公債殖利率之間的相關性正在下降，因而預期美元可能更弱。

2018 年來亞幣走強，也支持此一論調。2018 年 2 年及 10 年期美債殖利率分別上升 26 個基點及 45 個基點，但追蹤十種主要亞幣的彭博─摩根大通亞元指數仍上升 1.6%，顯示美債殖利率雖上升，但吸引力未高於新興資產。

柏瑞投資經理人費爾傑曼指出，美國兩年期殖利率上升與美元升值之間的相關性已被打破；亞洲經濟成長增強，經常帳順差擴大，加上原料商品價格上漲，且央行轉向「偏鷹」，都對亞幣有利。

安本集團今年普遍看好新興貨幣，相信美元的景氣循環性跌勢尚未結束；預期循環周期將經歷五至七年，現在才經過兩年；這與美國經濟關係不大，主要是因為歐洲及新興市場的經濟情勢改善。

但菲律賓披索的表現將相對落後，因為經濟強勁成長帶動進口增加，泰銖等低殖利率貨幣也較缺乏吸引力。亞洲資產的風險則包括美國經工資及通膨急升，貿易保護主義升高，及中國對商品需求減緩等。