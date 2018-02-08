文．洪寶山 (理財周刊發行人)

美股重挫，道瓊工業指數二月五日狂瀉 1175 點，盤中一度狂跌 1600 點，創史上最大單日跌點。隔日亞洲股市應聲而倒，香港恒生指數暴跌 1649.8 點，收在 30595.42 點，盤中最多跌 1667.39 點。今年來領跑大盤的恒生中國企業指數 (Ｈ股) 跌勢更深，終場跌 5.88％；日本日經 225 指數收盤 21078.71 點，跌 1071.84 點，單日跌幅十四個月來最大；南韓 KOSPI 指數盤中一度跌 3.31％，收盤跌 1.54％。歐洲股市也好不到哪去，繼周一主要股市齊步收挫後，英股、德股和法股期指也同步下跌。

股市狂瀉，全球可說是邁入恐慌情緒中，有「恐慌指數」之稱的美股 VIX 指數周一收盤狂飆 115.6％，創兩年半來新高，並寫下史上最大漲幅，漲幅還大於 2008 年全球金融海嘯時的任一天。

美股暴跌，白宮方面表示，美國總統川普聚焦長期經濟狀況，儘管暫時遭遇強勁賣壓，基本面仍非常強健。對投資人來說，面對美股大跌，全球股市重挫，這是非常強烈的震撼，此刻是否有追高殺低的衝動呢？

這時我就必須提醒投資人，要有逆向思考的習慣，在我訪談的經驗中，股市投資人多半都賠錢，只有少數可以做到人棄我取的人會贏，不過在那以前也要忍住不追高才行。巴菲特與眾不同的投資信條就是：「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」。

儘管對巴菲特這句話耳熟能詳，但在實際運用後就發現並不容易，因為沒人知道市場的貪婪何時到頂？恐懼何時到底？才會變成追高殺低。要知道，巴菲特並不對貪婪與恐懼何時出現、何時離開、持續多久、損害程度去做預測，而是善用貪婪與恐懼的出現，提醒自己該有警戒心，但不做為買賣的依據。

本刊在 910 期時特別提醒大家美元與美股震盪，走的是鋼索行情，如今真的大跌下來，是否又是一次給投資人賺紅包的機會？看看八大行庫總是在外資賣股時低接，在行情大好時持續賣股，光這招就立於不敗之地。他們的操作手法就是你丟我撿、逆向操作，駕馭貪婪與恐懼而不為其駕馭，這功力不容易，但多加觀察與練習，你一定也可以做到。

來源：《理財周刊》 911 期

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