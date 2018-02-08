三星冬奧版限定手機「伴手禮」 北韓運動員因聯合國制裁拿不到

據《法新社》週三報導，平昌冬季奧運賽事主辦表示，因為聯合國制裁關係，北韓及伊朗的冬奧運動員，將無法拿到三星電子贊助的冬奧版限定 Galaxy Note 8 手機。

奧運賽事的贊助商三星電子，捐贈 4000 支平昌冬奧版本 Galaxy Note 8，將發送給賽事運動員以及相關工作人員，但平昌奧委會發言人向法新社表示：「基於聯合國制裁，北韓及伊朗的運動員將被排除在外。」

冬奧版本 Galaxy Note 8 (圖: 三星官網)

正規版的 Galaxy Note 8 售價為 100 萬韓元 (920 美元)，估計奧運版本的將更值錢，因此可能會被認定為奢侈品，聯合國禁止成員國向北韓提供奢侈品，而另外一個北韓和伊朗運動員被排除在外的可能原因為，手機有「雙重用途」，恐被使用於軍事活動。

三星電子自 1997 年以來，經常為國際體育賽事提供免費手機，在 2016 年里約奧運時，三星發布 Galaxy S7 Edge 的奧運限定版本，提供運動員以及部分國家的消費者訂購。

即使在 2016 年時，北韓運動員也無法收下三星 Galaxy S7 Edge 的手機，據傳，北韓的奧委會將 31 名選手的手機扣留，因為這些手機違反北韓禁止 GPS 設備和未經許可訪問高速網路的法律。

北韓這次共派出 22 名運動員參加冬奧，其中 10 人將代表北韓參加奧運會的比賽，另外 12 人則是與南韓共組韓國女子冰球隊。