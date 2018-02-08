大摩：比特幣近期走勢與美股市場異常相似 雙方有一定關聯性

大摩指出，比特幣價格走勢和 S&P 500 指數近期走勢異常相似，僅管不是完全相符，但若雙方的關聯性持續上升，加密貨幣做為避險工具的價值，將會慢慢降低。富國銀行的策略師，也認為比特幣和美股走勢兩者間有關聯。

根據大摩 (Morgan Stanley) 提供的數據顯示，比特幣價格和 S&P 500 指數的 30 天關聯指數為 0.3 左右。關聯指數 1.0 代表完美的相關性，而 - 1.0 則表示完美的逆相關性，0 則表示無任何相關性。

美股和世界上最大的加密貨幣，近期關聯性較有大幅變動，在去年 11 月時，雙方關聯性來到 - 0.15 的低點，而在今年稍早時，關聯性為 0。

大摩在給客戶的報告中寫道：「我們可以看到比特幣與大盤之間的關聯性實際上已經上升了，但目前的相關水平，仍然低於 14 個月以前的相關水平。」比特幣和美股的關聯在去年 6 月時，觸及高點 0.35。

大摩指出，比特幣交易市場已越來越制度化與成熟，例如針對加密貨幣的對沖基金數量不斷上升，這可能是導致比特幣和美股關聯性提升的原因，因為推動比特幣走勢的，再也不只是小型散戶了。

大摩在報告中表示，隨著機構的投資者，願意承擔更高的風險，並找尋更好的回報，比特幣為風險極高但潛在回報也極高的投資，因此比特幣可能可成為廣泛金融市場的預估指標，或是投資者願意承擔風險的指標。

大摩推測，若比特幣和股票之間的相連性持續提升，那麼比特幣的主要賣點之一，可能將減少，過去比特幣的投資好處之一為，它幾乎完全與其他金融市場不相關，但這種情況，可能在未來改變。