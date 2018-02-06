前韓駐美大使：北韓重心轉拼經濟 與武器研發雙軌並行

前韓駐美國大使崔英鎮日前接受香港《文匯報》書面採訪時指出，北韓去年宣稱完成核力量建設，預計它未來會把重心轉移至經濟，推進武器研發與經濟增長並行的「雙軌」方針。

在北韓半島問題上，崔英鎮首先闡述各主要國家的外交目標和手段。南韓明確希望北韓無核化，最終達至和平統一，策略是施壓制裁和對話並行，同時避免第二次北韓戰爭。

然而南韓的挑戰是北韓拒絕在安保議題上展開談判，因此，中國和美國的角色顯得更重要。美韓聯盟旨在尋求北韓問題的「解決」，中韓合作則着眼於「管理」，南韓必須分清楚兩者差異，並在中美之間維持微妙平衡。

至於北韓，崔英鎮直言其終極目標是「生存」，無論是過去數年發展核武，還是如今嘗試與外界對話、通過冬奧緩和局勢，說到底都是為了保障平壤的統治。他以前蘇聯解體為例，指出專制統治與經濟發展之間產生衝突，最終拖垮整個政權。同樣地，北韓存亡繫於經濟發展，而非核武。

鑑於印度和巴基斯坦於 1998 年核試後，迄今 20 年來未再核試，崔英鎮推斷北韓也會把重心轉移至經濟，符合核武與經濟發展並行的「雙軌」方針。

崔英鎮引述數據指出，北韓過去數年經濟增長約為 3%，數以百萬計國民有錢買得起手機，汽車數目大增，農戶收入上升，公眾對政府期望漸漸提升，考驗領導人金正恩的執政能力。

不過，北韓改善經濟面臨兩難困境︰一方面需要外界協助 (放寬制裁和提供經援)，另一方面，平壤又害怕國際社會的接觸是「木馬屠城」，意圖顛覆政權。他認為平壤對該困境也束手無策，無論南韓如何加強聯繫，平壤都可能視為威脅自身安全。

輿論揣測現任南韓總統文在寅是否延續了前總統金大中和盧武鉉的「陽光政策」，崔英鎮表示，「陽光政策」精神是南北韓互動不可或缺的因素，但南韓人不會接受政府大灑金錢，一味向平壤讓步，舉行沒實質成果的峰會。

他認同北韓派團參加冬奧是南北韓之間的有利因素，惟不可與 1970 年代中美乒乓外交相提並論，因為當時中美皆有意改善雙邊關係，反觀現在南北韓之間，北韓未準備好踏出這一步。他寄望在發展經濟的前提下，平壤叫停核試和導彈試射，換取美韓停止聯合軍演，達至「雙暫停」。