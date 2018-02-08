支付寶和微信進入美國芝加哥熱門景點

據新華社2月7日消息，美國第三大城市芝加哥的“芝加哥360度”觀景台和溫德拉遊輪公司6日宣布，2018年將全面開通支付寶和微信支付服務，成為該市首批引入中國移動支付的商家。

得益于别具特色的摩天大樓群以及密歇根湖的優美湖景，“芝加哥360度”觀景台和芝加哥河建築之旅，成為大部分遊客到芝加哥的必遊路線。

“芝加哥360度”總經理尼科爾·威廉姆森在當天舉行的新聞發布會上說，近年來中國遊客不斷增加，已成為芝加哥旅遊市場增長最快的消費群體，開通支付寶和微信支付服務將給中國遊客帶來更多便利。

溫德拉遊輪公司首席運營官安德魯·薩吉斯表示，密歇根環湖遊覽和芝加哥河建築之旅都是經典的遊覽項目，成立80多年的公司如今為中國遊客推出新的支付服務，必將使中國遊客獲得更好的旅行體驗。

出席發布會的中國駐芝加哥總領館文化參贊張敏說，很高興看到越來越多的中國遊客來芝加哥旅行。中國國家旅遊局預計，未來5年，中國出境遊客將達到7億人次，希望中美雙方加大旅遊領域合作，享有由此帶來的紅利。

芝加哥旅遊局估計，2017年芝加哥共吸引遊客5520萬人，比2016年增長了2.5%，其中海外遊客增加迅速，尤其是來自中國的遊客。芝加哥旅遊局公布的數據顯示，2016年來芝加哥的中國遊客總數達19.2萬人次，增幅達22.7%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)