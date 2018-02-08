【大昌投顧】盤前分析－強勢族群有矽晶圓、光學元件、面板等



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，早盤受美股反彈激勵，一度漲近 300 點，惟上方賣壓沉重，漲幅開始收斂，尾盤再現調節力道，終場以上漲 147.54 點作收。短線上，上方缺口不可忽視，在未能回補以前，恐需保守看待，價漲量縮有背離疑慮，後勢需持續關注，籌碼面外資延續賣超，何時轉買超，或國際股市能否回穩成為關鍵。

2. 櫃買指數雖然漲勢較為凌厲，但前日跌幅也相較沉重，因此並未比較強勢，短線上趨勢目前不利多頭，價漲量縮有背離疑慮，恐中小型個股將持續大幅震盪。

3. 金融指數漲幅近 2%，惟上方缺口仍有壓力，不易一次性突破，尚需觀察。電子指數漲幅相較落後，權值股大多數開高走低，能否回穩成觀察要點，而強勢族群有矽晶圓、光學元件、面板等。傳產類股則由塑化、生技等族群表現較為亮眼。

4. 財政部於 2/7 公布 1 月進出口統計，1 月出口金額 273.8 億美元，為歷年同月新高，而因今年 1 月工作天數較去年同月多出四天，年增率 15.3％，形成連 16 紅。1 月進口金額 249.6 億美元、年增率 23.3％。

5. 根據中華徵信所最新統計，台股 717 家投資大陸的上市公司，包括 F 股在內，去（2017）年前三季認列的大陸收益逼近新台幣 2 千億元，不僅年增率漂亮，且刷新歷年同期新高。

