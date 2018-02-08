【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市反彈，台股高檔震盪

國際股市重挫後反彈，加權指數收盤上漲逾 147 點，漲幅約 1.42%。終場台指期上漲 121 點 (+1.16%)，逆價差 34.54 點，電子期上漲 3.45 點 (+0.79%)，逆價差 1.9 點，金融期上漲 16.6 點 (+1.42%)，逆價差 0.73 點，非金電期上漲 201 點 (+1.68%)，逆價差 2.86 點。台指期上漲，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 900 口，淨空單部位 6468 口；投信淨空單減少 1707 口，淨空單部位 37027 口；外資淨多單增加 5117 口，淨多單部位 48188 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收長上影線紅 K，上檔賣壓沉重，指數半年線與年線間震盪，籌碼面部分，單日成交量能逾 1739 億元，外資上市現貨賣超金額約 166.41 億元，期貨未平倉淨多單 48188 口，外資現貨多單大幅減碼、期貨多單加碼。

◆擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.05 變動到 1.42，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 8,800 點，外資選擇權淨空單部位 94,795 口。

