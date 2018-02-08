【統一證券】盤前分析－反彈虎頭蛇尾，盤勢轉弱，持續停看聽



◆盤勢分析

雖然全球經濟基本面仍佳，但近日在美國 FED 將加快升息之疑慮使股市出現回檔，引爆程式交易賣壓，投資人恐慌情緒升溫，使全球股市持續震盪，短期操作面建議逢高減碼，觀望保守，對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國政府將於 2/8 再度面臨關門危機，雖然昨日參議院通過預算協定，但仍需等待今晚眾議院表決案。由於民主黨與川普在削減非法移民及加強邊境安全的措施意見不和，雙方立場僵持，恐將造成再度關門，可能衝擊消費者信心與短期美股表現。

第二、國際大廠財報利多。美光調高 2017/12-2018/3 營收目標，表示 Server 記憶體需求暢旺，抵銷傳統 DRAM 淡季需求下滑之狀態。日本矽晶圓大廠 SUMCO 法說，預期 8 吋與 12 吋矽晶圓持續漲價，並延續至 2019 年；矽晶圓族群環球晶、台勝科強勢漲停，合晶與中美晶也分別上漲逾 6% 與 3%。

第三、技術面觀察。台股週二雖力守年線，但週三跳空上漲，指數盤中觸及半年線 10679 後隨即出現調節賣壓，形成帶長上影線的黑 K 棒，顯示上檔套牢賣壓仍重。此外，短天期均線及 KD 指標皆下彎，季線 10758 與半年線 10679 也將是層層關卡，目前技術面呈現短空格局。

第四、盤面狀況：VCSEL 概念股 Lumentum 與 AMS 周二收盤分別大漲 21% 與 13%，主要反應 3D Sensing 在 2018 年營收將呈倍數成長；穩懋、全新分別上漲逾 3% 與 6%。麗豐及亞德客 1 月營收表現亮眼，雙雙強勢漲停。在大盤震盪劇烈之下，個股表現波動大，應慎選業績股在營運獲利支撐的個股。

