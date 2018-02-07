末日博士魯比尼：川普與股市的「蜜月期」已屆尾聲

《CNBC》報導，在本週一 (5 日)、本週二 (6 日) 美股出現大幅下挫之後，素有「末日博士」之稱的魯比尼 (Nouriel Roubini) 週二 (6 日) 再度發表文章表示，從市場的動作來看，估計川普與股市的「蜜月期」，已經宣告終結。

魯比尼批評，美國總統川普 (Donald Trump) 自上任以來所推出的一系列政策，包括調降企業稅率的川普稅改、準備舉債更新基礎建設的基建計劃、力倡調升關稅的貿易主義等，這些政策恐怕都將為美國帶來慘烈的後果，但是川普似乎並不在乎後果。

魯比尼進一步表示，加上川普主導更換美國聯準會 (Fed) 主席為鮑威爾 (Jerome Powell)，並且排定人選進入 FOMC 利率決策委員會，企圖干預、操縱 Fed，這些舉動都正令川普與股市的「蜜月期」，走向末端。

長期以來一直是「反川派」的魯比尼表示，川普上任以來的許多政策，皆與當時競選時的選舉支票大相逕庭，政策的反覆無常將對美國經濟、甚至於全球經濟產生嚴重的負面影響。

而對於近期殖利率高漲的債市，魯比尼認為，川普的財政刺激計劃不僅推升了美國股市，也同時拉升了長債利率，長期利率的走揚，很可能將傷害美國企業未來的資本支出意願，並衝擊一些對利率相當敏感的產業。

十年期美債殖利率日線走勢圖 (近一年以來表現)

魯比尼說道：「川普的財政刺激計劃將推升通膨走高，逼迫 Fed 不得不加快升息腳步，以抑制持續升溫的通膨預期，估計美元與長期利率，也將受到顯著推升。」

對於過去一年來市場當紅的比特幣，魯比尼則是嚴重看壞比特幣後市，他認為比特幣就是一個典型的泡沫，魯比尼大膽預測，比特幣價格將跌至 0。

近期比特幣價格出現大幅下挫，若從比特幣在去年 12 月 16 日盤中創下的高點 19187 美元起算，截至週三 (7 日) 午盤 15 時許的比特幣價格 7442 美元，短短近二個月的時間，比特幣跌幅已逾 60%。